Dorfjugend Wingeshausen pflegt Brauchtum

(wS/bb) Bad Berleburg 28.12.2023 | Die Dorfjugend Wingeshausen pflegt das Brauchtum rund um den Jahreswechsel. Die bunt kostümierten Aufheber starten am Sonntag, 31. Dezember, in den frühen Morgenstunden und gehen dann von Haus zu Haus. Dabei werden auch gerne kleine Spenden für einen gemeinnützigen Zweck entgegengenommen. Schon jetzt weist die Dorfjugend darauf hin, dass am Samstag, 13. Januar, die ausgedienten Weihnachtsbäume in der Ortschaft eingesammelt werden.

