Eine Person bei Auffahrunfall in Netphen verletzt

(wS/ots) Netphen 15.12.2023 | Bei einem Auffahrunfall in Dreis-Tiefenbach ist am Donnerstagmorgen (14.12.2023) eine Person verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen warteten eine 62-Jährige sowie eine 50-Jährige mit ihren PKW an einer roten Ampel auf der Siegstraße. Ein 50-jähriger Mann übersah die haltenden Fahrzeuge und prallte in das Heck der 62-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der PKW der Frau in das vor ihr stehende Fahrzeug geschoben.

Die 62-Jährige wurde dabei verletzt und durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An den Autos entstanden Sachschäden in Höhe von rund 20.000 Euro. Zwei PKW wurden abgeschleppt.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!