Fechterin Antonia Colsman ist Landesmeisterin 2023

(wS/tvj) Siegen 20.12.2023 | Florettfechter des TV Jahn Siegen überzeugen bei den Offenen Bremer Landesmeisterschaften

„Wir sind Landesmeister zum Jahresabschluss und haben den starken internationalen

Teilnehmerkreis triumphiert“, freute sich Jahn-Trainer Frank Matzner nach dem letzten großen

Sportwettkampf seiner Schützlinge in der olympischen Disziplin „Florett“ mit jetzt weiteren zwei

Titelgewinnen in diesem Jahr. Der Landesfachverband Fechten Bremen e.V. veranstaltete erneut kurz

vor dem Jahreswechsel seine regionalen Meisterschaften 2023 traditionell wieder international offen

und verlieh den Siegern jeder Disziplin den Titel „Offene/r Bremer Landesmeister/in 2023/2024“

welcher der Athletenbiographie durch den Deutschen Fechter-Bund e.V. offiziell auch als

gleichwertiger Titel- und Medaillengewinn zuerkannt wird. So folgten der offenen Einladung in die

Hansestadt Bremen vor allem leistungsstarke Sportfechter der norddeutschen Landesverbände und

des benachbarten europäischen Auslandes und auch die Fechtabteilung des TV Jahn Siegen konnte

mit gleich 18 Starts in den Startklassen Damen- und Herrenflorett U9 bis U17 überzeugen und

entscheidende Akzente setzen. Nach dem geglückten Saisonauftakt im September in Moers mit einer

übergroßen Teilnehmerzahl Siegener Florettfechter und erbrachter westfälischer Bestleistungen,

bestach auch in Bremen die amtierende NRW-Vizemeisterin Antonia Colsman (Jahrgang 2010) vom

TV Jahn Siegen mit einer neuen Spitzenleistung durch ihr Können. In ihrer eigenen Startklasse

Damenflorett „U15“ gelang Antonia Colsman bereits in der Vorrunde (Runde 1) eine beachtliche

Leistung, wo sie lediglich ein Gefecht mit Trefferstand 4:5 denkbar knapp verlor, jedoch aufgrund der

erhaltenen Treffer im Rundenvergleich zunächst nur auf der Vorrundenplatzierung 3 rangierte. Im

nachfolgenden Direktausscheidungsverlauf triumphierte die Siegenerin aber dann das starke

Teilnehmerfeld fehlerfrei und beeindruckend. So setzte sich Antonia Colsman schon im 16er Tableau

mit Trefferstand 15:1 gegen Frida Schnabel vom TuS Rothenburg klar durch und bestritt auch das 8er

Tableau mit 15:0 Treffern gegen Lina Wang von Bremen 1860 Fechten eindeutig. Im Halbfinale wurde

es jetzt spannender, wo Antonia Colsman auf die „Irin“ Luisa O´Neill vom dänischen Fechtclub

Aalborg FK (Dänemark) traf und mit Trefferstand 15:10 solide siegte. Im Finale bei den Offenen

Bremer Landesmeisterschaften wurde es dann zum Schluss richtig spannend, als Antonia Colsman

gegen die starke Hannoveranerin Sabrina Gaas (FK Hannover) antrat und das schwierige,

anspruchsvolle und entscheidende Finalgefecht schließlich mit Trefferstand 15:10 gewann. Die

Goldmedaille und ihren ersten Landesmeistertitel konnte Antonia Colsman vom TV Jahn Siegen bei

der Siegerehrung in der Hansestadt Bremen somit überglücklich in Empfang nehmen, nachdem die

Siegenerin in der letzten Saison 2022/23 gleich zu Beginn ihrer Turnierkarriere bereits doppelte

NRW-Vizemeisterin 2023 im Einzelstart und Mannschaftswettbewerb wurde. Am Vortag focht

Antonia Colsman zudem in der höheren Startklasse Damenflorett „U17“, wo ihr ebenfalls der Einzug

auf das Podest mit Bronzemedaillengewinn glückte. „Toni hat ihr Talent und ihren Kampfgeist erneut

bewiesen und darf sich über den Titelgewinn jetzt zu Recht freuen“, sagte ihr Trainer Frank Matzner.

Eine Premiere feierte die jüngste Florettfechterin des TV Jahn Siegen Marla Gehrmann (Jahrgang

2015) bei den Offenen Bremer Landesmeisterschaften, die in der Sonderstartklasse „Florett Open

U9“ den zweiten Platz belegte und zufrieden den Titel der Offenen Bremer Vizelandesmeisterin 2023

für den TV Jahn Siegen holte. Für die 14-köpfige Delegation des TV Jahn Siegen war die insgesamt

dreitägige Turnierfahrt zur Hansestadt Bremen ein vielseitiges und unvergessliches Sporterlebnis,

denn neben den Wettkämpfen blieb Zeit für Freizeitprogramm und Stadtbesichtigung des

vorweihnachtlichen Bremens und die attraktive international offene Bremer Landesmeisterschaft

steht schon jetzt auf dem Wunschprogramm der heimischen Sportfechter des TV Jahn Siegen für das

kommende Sportjahr 2024.

Das Bild zeigt die amtierende NRW-Vizemeisterin und Offene Bremer Landesmeisterin 2023 Antonia Colsman vom TV Jahn Siegen.