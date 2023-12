(wS/red) Kreuztal 24.12.2023 | Liebe Leserinnen und Leser von wirSiegen.de, am heutigen Heiligabend möchten wir uns von Herzen bei Ihnen bedanken. Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest.

Das Jahr 2023 war eine emotionale Reise durch Höhen und Tiefen. Gemeinsam haben wir viel Freude geteilt, aber auch einige traurige Nachrichten haben uns zutiefst berührt. In diesen besinnlichen Stunden gedenken wir all jener, die von den Schattenseiten des Lebens betroffen waren. Möge die Solidarität, die uns verbindet, ein Licht der Hoffnung in schweren Stunden sein.

Wir sind dankbar, dass wir auch in diesem Jahr mit Ihnen durch die aktuellen Geschehnisse im Kreis Siegen-Wittgenstein und Umgebung gehen durften. Auch in den kommenden festlichen Tagen werden wir für Sie „die Stellung halten“, um Sie stets auf dem Laufenden zu halten.

Wir danken Ihnen für Ihre Treue und Unterstützung. Wir wünschen Ihnen im neuen Jahr viel Freude, Gesundheit und Erfolg. Lassen Sie uns gemeinsam auf eine vielversprechende Zukunft anstoßen.

Frohe Weihnachten und alles Gute für die Zukunft!

Liebe Grüße – Andreas Trojak & Team