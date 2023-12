Humoristischer Blick auf das letzte Mal – Kinoabend im Viktoria-Filmtheater zum Welthospiztag sorgte für Gesprächsstoff

(wS/dia) Hilchenbach 13.12.2023 | Für alles im Leben gibt es ein erstes Mal – und ein letztes. Schwerstkranken Menschen es zu ermöglichen, dass sie vor ihrem Tod besondere Alltagsmomente noch einmal erleben können, ist ein zentrales Anliegen fürsorglicher Hospizarbeit. Darauf hat der Welthospiztag 2023 mit zahlreichen Veranstaltungen an vielen Orten hingewiesen. Auch im Siegerland griff das regionale Hospiz-Netzwerk das diesjährige Motto „Hospiz lässt mich noch mal…“ auf – mit einem gut besuchten Kinoabend im Viktoria-Filmtheater in Hilchenbach-Dahlbruch.

Gezeigt wurde der Film „Sophia, der Tod und ich“. Das aktuelle Regie-Debut von Charly Hübner (bekannt als Rostocker Kommissar Sascha Bukow aus dem „Polizeiruf 110“) handelt von dem Altenpfleger Reiner (Dimitrij Schaad), bei dem eines Morgens ein blasser Typ an der Wohnungstür klingelt. Es ist der Tod (Marc Hosemann), der die Aufgabe hat, Reiner, der an einem unentdeckten Herzfehler sterben soll, ins Jenseits zu begleiten. Bevor es aber dazu kommt, klingelt es erneut – und vor der Tür steht Reiners Ex-Freundin Sophia (Anna Maria Mühe). Zu dritt begeben sie sich auf eine abenteuerliche Reise in die norddeutsche Provinz.

Bei den rund 160 Zuschauern sorgte die amüsant-berührende Mischung aus Komödie, Tragödie und Roadmovie beim anschließenden Austausch im Foyer für kontroverse Gespräche – sehr zur Freude der Koordinatorinnen der Ambulanten Hospizdienste: „Es ist ein Film, der zum Nachdenken anregt, der sich dem Thema Sterben mal auf eine andere Weise nähert. Der Tod hat viele Gesichter, aber Humor kann dabei helfen, uns in Distanz zu der Schwere zu bringen, die der Tod mit sich bringt.“ Die Geschichte habe zudem noch eine weitere Kernbotschaft: „Dass wir im Leben nichts aufschieben sollten, was uns wirklich wichtig ist.“ Organisiert wurde die Veranstaltung von der Ambulanten ökumenischen Hospizhilfe Siegen, der Koordinationsstelle für ambulante Hospizarbeit beim Caritasverband Siegen, vom Ambulanten evangelischen Hospizdienst Siegerland, von der Stiftung Ambulante Hospizhilfe Diakonie Kreuztal sowie vom Pflegebildungs- und Fortbildungszentrum der Diakonie in Südwestfalen in Zusammenarbeit mit dem Erwachsenenbildungswerk des Kirchenkreises Siegen-Wittgenstein und dem Viktoria-Filmtheater.

Zum Welthospiztag hatte das regionale Netzwerk der ambulanten Hospizdienste einen Kinoabend im Viktoria-Filmtheater in Dahlbruch organisiert. Foto: Diakonie in Südwestfalen