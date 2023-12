Imkerkurs 2024: Imkerei Schritt für Schritt erleben

(wS/bun) Siegen 29.12.2023 | Ein faszinierendes Hobby von Anfang an entdecken – das verspricht der Imkerkurs 2024, der am Samstag, den 09. März 2024, um 13:00 Uhr am Lehrbienenstand, Kapellenweg 57555 Mudersbach-Birken, startet.

Der Kurs bietet Interessierten die Möglichkeit, die Welt der Imkerei von Grund auf zu erlernen. Unter Anleitung erfahrener Imkerinnen und Imker sowie ausgebildeter Bienen- und Honigsachverständiger werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch das Bienenjahr begleitet. Von März bis September stehen Vorträge, Diskussionen und praktische Arbeiten am Bienenvolk auf dem Programm. Ziel ist es, dass die Kursteilnehmer ihre eigenen Bienenvölker eigenständig über den Jahresverlauf führen können.

Ein Schwerpunkt des Kurses liegt auf dem Verständnis für das Verhalten der Bienen und ihrer Biologie. Die erfahrenen Lehrenden stehen dabei unterstützend zur Seite und teilen ihr Wissen mit den Kursteilnehmern. Praxisnah werden die Tätigkeiten im Jahresverlauf vermittelt, angefangen von den Aufgaben im Frühjahr bis zu den Herausforderungen im Sommer und Herbst.

Besonderes Augenmerk wird auf den Aufbau einer eigenen Imkerei gelegt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten fundierte Beratung und praktische Tipps, um erfolgreich in die Welt der Imkerei einzusteigen.

Die Lehrgangsgebühr beträgt 40,00 €, und interessierte Personen können sich bei Günter Fohmann unter der E-Mail-Adresse g-fohmann@t-online.de anmelden. Es wird darauf hingewiesen, dass die Teilnehmerzahl auf maximal 15 begrenzt ist. Ein rechtzeitiges Anmelden wird daher empfohlen, um sich einen Platz im Kurs zu sichern und die Grundlagen der Imkerei Schritt für Schritt zu erlernen.

