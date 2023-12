Keine gute Idee: Fahrer flüchtet mit völlig demoliertem PKW nach Unfall auf der HTS

(wS/red) Kreuztal 26.12.2023 | Heute Morgen ereignete sich auf der Hüttentalstraße (HTS) zwischen Geisweid und Buschhütten ein Verkehrsunfall, der für Aufsehen sorgte. Kurz nach 8 Uhr wurde der Feuerwehr ein brennender PKW gemeldet, der sich auf der HTS befand. Bei näherer Untersuchung stellte sich jedoch heraus, dass es sich nicht um offenes Feuer handelte, sondern wahrscheinlich um ausgetretenes Kühlerwasser aus einem völlig demolierten VW.

Der Fahrer des Fahrzeugs hatte einen Alleinunfall auf der HTS verursacht und setzte seine Fahrt trotz erheblicher Beschädigungen am Auto fort. Nach über einem Kilometer nahm er die Ausfahrt Buschhütten in Richtung Siegener Straße. Hier kollidierte er mit einem Verkehrsschild. Der völlig demolierte VW Golf kam schließlich in der Mitte der Straße zum Stillstand.

Die Hüttentalstraße musste in Fahrtrichtung Buschhütten für die Unfallaufnahme- und Aufräumarbeiten gesperrt werden. Die Feuerwehr war im Einsatz, um ausgetretene Betriebsstoffe zu beseitigen, die die Straße an mehreren Stellen großflächig verunreinigten.

Glücklicherweise blieb der Fahrer bei dem Unfall unverletzt. Im weiteren Verlauf wurde bei ihm eine Alkoholkontrolle durchgeführt. Die genauen Umstände des Unfalls sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

