Neuer Lesestoff für Kinder – Stadtbücherei Hilchenbach erhält Spende

(wS/hi) Hilchenbach 22.12.2023 | „Das Timing ist perfekt“, freute sich Büchereileiterin Leonie Hartmann über den Büchergutschein in Höhe von 500 Euro, den die Stadtbücherei Hilchenbach kürzlich

vom Verein Bildungsinsel erhalten hat. Er kam genau zum richtigen Zeitpunkt, wie sie verriet: „Im Januar wird eine Mitarbeiterin des Kommunalen Integrationszentrums mit einem vollgepackten Lesekoffer vorbeikommen. Zusammen wollen wir neue Bücher für Kinder im Grundschulalter aussuchen.“ Vor allem mehrsprachige Bücher möchten sie bei der städtischen Buchhandlung „bücher buy Eva“ kaufen. „In diesem Bereich sind wir leider nicht so gut aufgestellt“, gab die junge Frau zu.

Um die Sprachbarriere bei den Leserinnen und Lesern möglichst gering zu halten, wurde auch der Comicbuchbereich in den letzten Monaten um etliche Exemplare erweitert. Saskia Kretschmer-Verhulst vom Verein Bildungsinsel sah die Spende im Bereich der fremdsprachigen Bücher sehr gut investiert. „Die Priorität liegt klar darin, Kinder an das Lesen heranzuführen. Das ist unsere Aufgabe als Verein.“ Auch die

Aktion „Hilchenbach liest ein Buch“ unterstütze diesen Gedanken, bei der die Hilchenbacher Grundschülerinnen und Grundschüler an besonderen Orten, wie beispielsweise im Rathaus, ein zuvor ausgewähltes Buch lesen.

„Es ist schön zu sehen, dass solche Aktionen, die junge Menschen für das Lesen begeistern sollen, ineinandergreifen. Wir freuen uns deshalb sehr über die Spende“,

bedankte sich auch Martina Hamann als Fachdienstleitung für den Bereich Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Kultur und Tourismus für den Gutschein.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!