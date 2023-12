Niemand war länger Ratsmitglied als Armin Nies – Verabschiedung nach 39 Jahren politischer Arbeit

(wS/bu) Burbach 21.12.2023 | Sein Nachfolger wurde schon im September vereidigt, in der letzten Ratssitzung des Jahres am 12.12.2023 folgte nun die Verabschiedung von Ratsmitglied Armin Nies (UWGB). Nach 39 Jahren politischer Arbeit im wichtigsten politischen Gremium der Gemeinde, legte er sein Mandat nieder.

„Das ist eine große Besonderheit. Länger war seit der kommunalen Neugliederung 1969 niemand Ratsmitglied“, würdigte Bürgermeister Christoph Ewers das Engagement des ausscheidenden Abgeordneten. „Das ist etwas besonders Ehrenwertes.“

1984 über die SPD-Reserveliste erstmals in den Rat eingezogen, wurde Armin Nies in der Folge siebenmal wiedergewählt. Zunächst für die Sozialdemokraten, die letzten Legislaturen war er Vertreter der Unabhängigen Wählergemeinschaft Burbach. In dieser Zeit war er auch Mitglied in verschiedenen Fachausschüssen. Besonders am Herzen lag ihm der Schulausschuss (heute Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur), in dem er zwischenzeitig auch den Vorsitz innehatte. Parallel zu seiner Ratstätigkeit war er über die Jahrzehnte auch Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassen-Zweckverbandes.

„Es ist eindrucksvoll, wie viel Zeit Sie in die politische Arbeit investiert haben“, lobte Bürgermeister Ewers. Stapelte man alle Schriftstücke, die Armin Nies gewälzt habe, ergebe dies sicher ein erstaunliches Bild.

Das ausgeschiedene Ratsmitglied bedankte sich bei seiner Frau, Wegbegleitern und seinen Ratskolleginnen und -kollegen für eine zumeist gute Zusammenarbeit. Allen, die heute in Amt und Würden stehen, wünschte er, „dass Ihnen das Arbeiten in diesen schwierigen Zeiten gelingt“, verabschiedete er sich mit dem Hinweis auf die jüngsten und aktuellsten Krisen, mit denen sich die Akteure innerhalb der Gemeinde Burbach auseinandersetzen müssen.

