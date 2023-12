Radsportverein Osthelden e.V. – Saisonabschlussfeier mit Sportlerehrung

(wS/rsv) Kreuztal 15.12.2023 | Am vergangenen Wochenende fand die diesjährige Saisonabschlussfeier und Sportlerehrung des RSV Osthelden im feierlich geschmückten Campus Buschhütten statt.

Den Mitgliedern bot die industriell angehauchte Location eine angemessene Bühne, um gemeinsam die vergangene Saison Revue passieren zu lassen sowie die Jubilare und Erfolge der vergangenen Saison 2023 zu ehren.

Vorsitzender Klaus Irle begrüßte die mehr als 75 Mitglieder mit einem Rückblick auf die RSV-Veranstaltungen sowie die sportliche Saison 2023. Nach der Jahreshauptversammlung im Januar begann das Jahr mit einer gemeinsamen Winterwanderung, die nach einigen Jahren Auszeit wieder ins Leben gerufen wurde. Ein besonderes Highlight im Frühjahr war der 9. Cross-Duathlon Hünsborn to be wild am 02. April 2023 mit mehr als 150 aktiven Sportlern, der zugleich den Auftakt zur Volksbank Duathlon/Triathlon Kreismeisterschaft Siegen-Wittgenstein markierte. Mit neu formiertem Orga-Team gelang es zudem erneut die NRW-Meisterschaft im Cross-Duathlon nach Hünsborn zu holen.

Ende April stand der Fahrradbasar in Kooperation mit dem Autohaus Walter Schneider, als mittlerweile fester Termin im Veranstaltungskalender, auf dem Programm. Auch in diesem Jahre konnten wieder mehr als einhundert Fahrräder an ihre neuen Besitzer übergeben werden. Positiv konnte auch auf die traditionelle Radwanderung in Zusammenarbeit mit der Siegener Zeitung im Juli zurückgeblickt werden. Auf zwei Strecken mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad kamen sowohl Familien als auch sportliche (E-)Biker bei optimalem Wetter auf ihre Kosten.

Aus sportlicher Sicht wurden die drei Vereinsmeisterschaften Straße (Rennrad, Römershagen), Mountainbike (Schloßdorf Cross Friedewald) und Triathlon (Kindelsberg-Triathlon) hervorgehoben. Klaus Irle lobte

zugleich die zahlreichen Teilnehmer im „gelben Dress“ bei den regionalen Triathlon- und Duathlon Veranstaltungen, wo man ein sehr gutes Bild abgegeben hat.

Seinen Dank richtete Klaus Irle am Ende an die vielen freiwilligen Helfer und Unterstützer im RSV, durch die allein solche Veranstaltungen erst ermöglicht werden. Ein besonderer Dank galt zudem allen langjährigen Vereinssponsoren, insbesondere den anwesenden Vertretern Christian Schneider vom Autohaus Walter Schneider sowie Markus Weber vom Hauptsponsor dokuworks.

Im 26. Jahr des Bestehens des RSV durfte Reiner Bordihn als zweiter Vorsitzender anschließend das Wort übernehmen und die Glückwünsche überreichen sowie die Ehrung der Jubilare für ihre 25-jährige Mitgliedschaft im Radsportverein Osthelden.

Nach einer kurze Verpflegungs- und Smalltalk-Pause stand die jährliche Ehrung sportlicher Leistungen durch die Abteilungsfachwarte auf dem Programm. Den Anfang machte Anne- Marie Fontayne als Fachwart Rennsport. In Person von Stefan Eckhard konnte der RSV Osthelden in diesem Jahr einen Teilnehmer bei den Gran Fondo Weltmeisterschaften in Glasgow stellen. Zudem konnte Lisa Weber zahlreiche Podestplätze und auch Siege im

Laufe der Saison einfahren. Marcus van Harlessem blickte anschließend als Fachwart Mountainbike auf eine spannende Saison zurück und durfte die Sportler aus seinem Fachbereich ehren. Ein Lob ging insbesondere an Dirk Vetter, der zahlreiche Rennen absolvierte und sich zudem zum Vereinsmeister krönte. Den Abschluss der Ehrungen bildeten die Triathleten, die von Fachwart Kai Eling ihre Ehrungen erhielten. Auch 2023

konnte man einen erfolgreichen Ligabetrieb aller drei Mannschaften verzeichnen. Unsere Seniorenmannschaft konnte bei allen Rennen ordentliche Ergebnisse abliefern und verzeichnete Zuwachs mit neuen Athleten. Die Herren konnten sich nach dem Aufstieg im Vorjahr in der Verbandsliga Mitte sehr gut behaupten und konnten bis zum letzten Triathlon im oberen Drittel der Tabelle behaupten.

Besser machten es die Damen in ihrer ersten Regionalliga-Saison. Als neu gegründete Startgemeinschaft SG RSV Osthelden / Buschhütten schaffte man als Liganeuling den Durchmarsch in die NRW-Liga. In der

Saison 2024 stellt die Damen Startgemeinschaft nun die höchste regionale Damenmannschaft im Triathlon. Mit Reiner Bordihn, Oliver Hartmann, Tim-Oliver Kölsch und Sonja Kölsch finishten gleich vier RSV’ler beim Ironman Frankfurt in diesem Jahr.

Als Ehepaar konnten Tim-Oliver und Sonja Kölsch gemeinsam den zweiten Ironman in Folge in Frankfurt erfolgreich absolvieren. Nach einem Sturz beim letzten Versuch hatte Reiner Bordihn erfolgreich seine offene Rechnung mit Frankfurt beglichen. Mit Stolz konnte auch Oliver Hartmann auf seinen Ironman zurückblicken. Nach der verletzungsbedingten Absage im Vorjahr, konnte er sich den Traum vom Ironman trotz ungünstiger Vorbereitung mit nur

70 Laufkilometern in diesem Jahr erfüllen. Neben der Ehrung sportlicher Leistungen stand die Krönung der neuen Vereinsmeisterin Lisa Weber sowie des neuen und alten Vereinsmeisters Tim-Oliver Kölsch auf dem Programm.

Abgerundet wurde die Veranstaltung durch das mit viel Engagement dekorierte Ambiente im Campus Buschhütten sowie das hervorragende Catering der Pizzeria Da Pino aus Geisweid.

