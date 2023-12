Silas Ballion erstmals Champion beim Jubiläums-Nacht LK-Turnier des TC Wilgersdorf – Florian Schweitzer bei erster Teilnahme direkt Sieger der Nebenrunde

(wS/wi) Wilnsdorf 14.12.2023 | Silas Ballion (LK 12, TV Hilchenbach) aus Müsen durfte sich jetzt als neuer Nachtkönig des 10. Nacht LK-Turniers des TC Wilgersdorf die goldene Krone aufsetzen lassen. Der topgesetzte Akteur gewann das Endspiel gegen Marcel Grau (LK 14, TV RW Ebsdorfergrund) eindeutig mit 6:1 und 3:0 im Tennispark Wilnsdorf am Höhwäldchen. Grau (34) hatten nach noch nicht einmal 30 Minuten Spieldauer die Kräfte verlassen, weshalb er vorzeitig seinem 21-jährigen Kontrahenten zum Turniersieg gratulieren musste.

„Ich konnte das Finale für mich entscheiden, weil ich mit der Müdigkeit und den drei vorherigen Spielen in den Beinen besser zurechtkam und so in der Summe der fittere Spieler war. Ich habe sehr sicher gespielt, kaum leichte Fehler gemacht und trotzdem eine gute Geschwindigkeit in die Schläge bekommen“, erklärte der frischgebackene Champion. Bei dem Nachtturnier müssten vier Spiele innerhalb weniger Stunden gewonnen werden, da würde nicht unbedingt der technisch beste Spieler gewinnen, sondern derjenige, der am Ende in puncto Fitness überlegen sei, so Ballion.

Seine schwerste Aufgabe musste der Bauingenieurwesen-Student im Halbfinale meistern, als er dem an Position drei gesetzten Julian Griffel (LK 13, TC Siegen) gegenüberstand. Ballion gewann den ersten Satz mit 6:3, doch dann übernahm Griffel das Ruder und konterte mit dem Gewinn des zweiten Satzes mit 6:3. Doch im Champions-Tiebreak riss der Faden beim Spieler des TC Siegen und Ballion konnte mit einem ungefährdeten 10:2 das Ticket für das Finale buchen.

Schon in den ersten beiden Runden hatte der 21-Jährige mit sehr souveränen Darbietungen gegen Suhas Malore Govindarajan (LK 19, TC Siegen) – 6:0 6:3 (Achtelfinale) – und gegen Sebastian Diehl (LK 15, TC Wilgersdorf) – 6:4 6:1 (Viertelfinale) – angedeutet, dass er seiner Favoritenstellung gerecht werden wollte.

Als Lohn für seine nächtlichen Mühen und als verdiente Auszeichnung für den Titel „Wilnsdorfer Nachtkönig“ erhielt der Nordsiegerländer nicht nur die bereits erwähnte Krone aufgesetzt, sondern von Turnierleiter Thorsten Wroben zudem einen Gutschein für einen Braustuben-Besuch mit sechs Personen bei der Krombacher Brauerei sowie ein 5-Liter-Fässchen, gefüllt mit Gerstensaft des Sponsors, überreicht.

Bei dem besonders fair abgelaufenen Turnier auf einem Teppichbodenbelag ging der 3. Platz an Julian Griffel, der vom Nichtantreten (Verletzungsprävention) von Tobias Jud (LK 12, TC Wilgersdorf) profitierte.

In der Nebenrunde überzeugte der einstige Fußball-Abwehrrecke Florian Schweitzer auch im Umgang mit der gelben Filzkugel. Im Endspiel musste sich der 45-Jährige Werthenbacher mit Andreas Mauk (LK 19, TC Wilgersdorf) messen. Der hoch aufgeschossene Schweitzer holte sich nach sehr wechselhaftem Spielverlauf den Titel durch einen 6:0 2:6 und 11:9-Triumph im Finale gegen Andreas Mauk (LK 19, TC Wieland-Wilnsdorf).

Turnierleiter Thorsten Wroben zeigte sich mit dem Verlauf des Nacht-Klassikers sehr zufrieden. „Es hat einmal mehr alles gepasst. Das Teilnehmerfeld war wie bisher jedes Mal ausgebucht und wir konnten erfreulicherweise einige sehr sehenswerte Auseinandersetzungen erleben. Die Atmosphäre war über gesamten nahezu zwölf Stunden hinweg sehr angenehm, die Spieler haben sich gefreut, dass sie bei dem kleinen Jubiläum wieder die Chance hatten, in bis zu vier Matches LK-Punkte zu sammeln. Neben dem Lob an die Teilnehmer, gilt es auch den regionalen Sponsoren, von denen einige dieses hierzulande einzigartige Turnier schon seit vielen Jahren fördern, ein großes Dankeschön zu sagen.“

Ergebnisse:

Viertelfinale:

Silas Ballion (LK 12, TV Hilchenbach)-Sebastian Diehl (LK 15, TC Wilgersdorf) 6:4 6:1

Julian Griffel (LK 13, TC Siegen)-Maik Schönberger (LK 17, TC Thieringhausen) 6:1 6:2

Marcel Grau (LK 14, TV RW Ebsdorfergrund)-Simon Rygusiak (LK 19, TC Thieringhausen) 6:1 6:1

Tobias Jud (LK 12, TC Wilgersdorf)-Frederic Lönne (LK 16, TC Wieland-Wilnsdorf) 6:3 6:3

Halbfinale:

Ballion-Griffel 6:3 3:6 10:2

Grau-Jud 7:6 6:0

Finale: Ballion-Grau 6:1 3:0 Aufgabe Grau

Spiel um Platz 3: Griffel-Jud, Kampflos-Sieg für Griffel

Nebenrunden-Finale: Florian Schweitzer (LK 19, TuS Johannland)-Andreas Mauk (LK19, TC Wieland-Wilnsdorf) 6:0 2:6 11:9

Fotos: Gunther Fries

