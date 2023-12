Trikotspende der Firma Laich Metalltechnik an die D-Jugend der Sportfreunde Eichen-Krombach

(wS/mg) Kreuztal, 16.12.2023 | Nicht immer sind es die großen Gesten, die einen bedeutenden Unterschied machen. Manchmal sind es die kleinen, liebevollen Taten, die Freude und Glück in die Herzen der Menschen bringen. Der Meinung ist auch die Firma Laich Metalltechnik aus Kreuztal, die am heutigen Samstag eine Trikotspende an die D-Jugend der Sportfreunde Eichen-Krombach übergab.

Laura Marx, die Tochter von Sven Marx, einem engagierten Mitarbeiter der Firma Laich, überreichte stolz 19 nagelneue Trikots an die begeisterten Mädchen und Jungen des Vereins. Die strahlenden Gesichter der Jugendlichen zeugten von ihrer Freude über das unerwartete Geschenk, das nicht nur den Teamgeist stärken, sondern auch das Spielerlebnis verbessern wird.

Henning Imme, Trainer der D-Jugend, äußerte seine Begeisterung über die großzügige Unterstützung der Firma Laich Metalltechnik. Er betonte, wie wichtig Spenden für kleine Vereine wie die Sportfreunde Eichen-Krombach sind, um den Vereinsbetrieb aufrechtzuerhalten. „Ohne Spenden ist es schwierig, kleine Vereine am Leben zu erhalten“, so Imme. „Daher sind wir nicht nur glücklich, sondern auch sehr dankbar für jede Unterstützung, die wir erhalten.“

Die Firma Laich Metalltechnik zeigt nicht nur ein großes Herz für den lokalen Fußballverein, sondern engagiert sich auch in weiteren Projekten der Kinder- und Jugendarbeit. Neben der Trikotspende für die D-Jugend unterstützt das Unternehmen auch Mädchen in Not sowie den Verein RaBauKi aus Siegen.

Diese Geste der Firma Laich Metalltechnik ist ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie lokale Unternehmen durch ihre soziale Verantwortung das Gemeinschaftsgefühl stärken und einen positiven Einfluss auf die Entwicklung junger Menschen nehmen können.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de

