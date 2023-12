Zwei Einsätze im Oberen Lahntal, ein Einsatz in der Kernstadt Bad Laasphe

(wS/fw) Bad Laasphe 16.12.2023 | Die Feuerwehr Laasphe wurde gestern zu zwei Einsätzen im oberen Lahntal gerufen, ein weiter ereignete sich heute in der Kernstadt. Hier sind die Details zu denEinsätzen: Brandmeldeanlage (BMA) ausgelöst durch Handwerkerarbeiten:

Am gestrigen Donnerstag gegen 11.30 Uhr wurde die Feuerwehr Laasphe zu einem Einsatz gerufen, nachdem die Brandmeldeanlage (BMA) in einem Feudinger Hotel durch Handwerkerarbeiten ausgelöst wurde. Glücklicherweise waren keine weiteren Maßnahmen durch die Feuerwehr erforderlich. Die Einsatzkräfte, bestehend aus dem Einsatzleitwagen ELW Rüppershausen, der Drehleiter Laasphe, den Hilfeleistungslöschfahrzeugen Laasphe und Feudingen, sowie dem Mittlerem Löschfahrzeug Feudingen und dem Leiter der Feuerwehr mit Kommandowagen (KDOW), waren vor Ort. Insgesamt waren etwa 27 Feuerwehrmänner und Frauen im Einsatz.

Kaminbrand unter Kontrolle:

Ein weiterer Einsatz für die Einheiten aus Rüppershausen, Feudingen und Bad Laasphe ereignete sich ebenfalls am Donnerstag gegen 18.30 Uhr, als die Feuerwehr zu einem Kaminbrand nach Rückershausen gerufen wurde. Der Kamin wurde über die Drehleiter gründlich gekehrt, während die Einsatzkräfte sicherstellten, dass der Brandschutz gewährleistet war. Die verschiedenen Etagen wurden mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Dieser Einsatz dauerte für die 20 Einsatzkräfte insgesamt 1,5 Stunden.

Brandmeldeanlage ausgelöst durch Wasserdampf:

Am Freitag wurde die Einheit Laasphe zu einer durch Wasserdampf ausgelösten Brandmeldeanlage in einer Wohneinrichtung im Max-Präger-Weg alarmiert. Hier konnte schnell Entwarnung gegeben werden, da die BMA durch austretenden Wasserdampf ausgelöst wurde.

Der Einsatzleiter bei allen drei Einsätzen war der Leiter der Feuerwehr, Dirk Höbener.

Fotos: Feuerwehr Bad Laasphe

