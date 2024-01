Am Silvesterabend: Polizei beendet Trunkenheitsfahrt auf der Hüttentalstraße

(wS/red) Kreuztal 02.01.2024 | Am Silvesterabend sorgte ein betrunkener Autofahrer auf der Hüttentalstraße (HTS) für einen gefährlichen Vorfall. Gegen 21 Uhr gingen mehrere Anrufe bei der Polizei ein, die einen PKW-Fahrer meldeten, der die Hüttentalstraße von Krombach kommend in Richtung Siegen befuhr.

Der Fahrer des PKW fuhr auf der HTS Kurven, die in Wirklichkeit gar nicht da waren. Die Polizei reagierte prompt und lokalisierte den Fahrer kurz hinter Kreuztal in Richtung Buschhütten. Um die gefährliche Fahrt zu beenden, setzten sich zwei Streifenwagen vor den betroffenen PKW, stoppten ihn und holten den Fahrer aus seinem Fahrzeug.

Der genutzte PKW wurde zeitnah von einem Polizeibeamten von der HTS gefahren, während der alkoholisierte Fahrer in Gewahrsam genommen wurde. Während des Einsatzes musste die Hüttentalstraße für einige Minuten zwischen Kreuztal und Buschhütten gesperrt werden.

Der anschließende Alkoholtest ergab einen deutlich positiven Befund, was die Polizei bestätigte. Der betrunkene Fahrer wird nun mit entsprechenden Konsequenzen und einer Strafanzeige konfrontiert, während die Polizeibeamten die Bevölkerung dazu aufrufen, verantwortungsbewusst am Steuer zu sitzen, insbesondere an Feiertagen wie Silvester.



.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!