Betreten der Eisflächen strengstens verboten

(wS/wsw) Hilchenbach 19.01.2024 | Schnee und angekündigter Sonnenschein werden am Wochenende wieder viele Erholungssuchende an die Obernau- und Breitenbachtalsperre locken. Die Rundwege sind weiterhin offen und laden zu einem Winterspaziergang ein. Ein Winterdienst findet in diesen Bereichen jedoch nicht statt, entsprechende Vorsicht beim Laufen ist also geboten. Zudem hat der Frost der vergangenen Tage die Vorstaubecken der Obernautalsperre zufrieren lassen. Der Wasserverband Siegen-Wittgenstein (WVS) weist aus diesem Anlass darauf hin, dass das Betreten der Eisflächen aufgrund der geringen Festigkeit lebensgefährlich und daher strengstens verboten ist. Wie schon in den vergangenen Jahren haben Mitarbeitende des WVS auch diesmal wieder entsprechende Hinweisschilder vor Ort aufgestellt. „Leider mussten wir in der Vergangenheit aber immer wieder feststellen, dass sich Personen trotz dieser Warnungen auf die Eisflächen begeben und damit ihr Leben riskiert haben. Wir appellieren deshalb dringend an alle Besucherinnen und Besucher, sich an die Regeln zu halten und damit vor allem Kindern ein Vorbild zu sein“, so WVS-Geschäftsführer Dirk Müller.

Grundsätzlich ist der Bruch einer Eisfläche bei jedem Gewässer möglich. Bei Talsperren gibt es jedoch die Besonderheit, dass unter der Eisfläche das Rohwasser für die Trinkwasseraufbereitung entnommen wird und so Hohlräume entstehen können. Aufgrund dieses schwankenden Wasserspiegels reißen die Eisschichten immer wieder auf.

Davon abgesehen ist das Betreten der Schutzzone I zwischen Randweg und Gewässerufer zum Schutz der Trinkwassertalsperren ohnehin nicht gestattet. Bei Verstößen behält sich der Wasserverband vor, ordnungsrechtliche Maßnahmen einzuleiten.

Sollte dennoch der Einbruch einer Person gesehen werden, gilt: sofort die Feuerwehr sowie den Rettungsdienst unter der Nummer 112 alarmieren und die Unglücksstelle dabei so genau wie möglich beschreiben. Die Feuerwehr ist mit einer speziellen Ausrüstung zur Personenrettung ausgestattet. Umstehende Personen sollten das Eis nicht ungesichert betreten, da sie sich hierbei selbst in große Gefahr bringen.

Foto: Andreas Trojak / wirSiegen.de

.

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!