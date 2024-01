Defekt eines Baggers sorgt für Feuerwehreinsatz in Kredenbach

(wS/red) Kreuztal 30.01.2024 | Am Dienstagnachmittag musste die Feuerwehr gegen 15:15 Uhr nach Kredenbach zu einem Einsatz ausrücken, nachdem ein qualmender Bagger in einer Halle zu einer massiven Verrauchung geführt hatte. Grund für die Rauchentwicklung war ein Defekt am Turbolader eines Baggers, der sich in der Halle befand. Dieser Defekt führte zu einer starken Rauchentwicklung, die das betroffene Objekt in dichten Qualm hüllte. Die Feuerwehrleute trafen schnell an der Einsatzstelle ein und begannen umgehend mit den erforderlichen Maßnahmen.

Um die Halle von dem Rauch zu befreien, setzte die Feuerwehr einen Wasserlüfter ein. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Fotos: Lars Schneider / wirSiegen.de