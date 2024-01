Der Puls steigt: HG Saarlouis gegen TuS Ferndorf – Wer setzt sich im Thriller der 3. Liga durch?

(wS/red) Ferndorf/Saarlouis 18.01.2024 | Ferndorf steht wohl vor eine der größten Herausforderungen der laufenden Saison

Der Tag musste ja mal kommen, wir reden von dem Tag, an dem der TuS einen dicken Brocken vor der Brust hat. Denn die HG Saarlouis ist keine sogenannte Laufkundschaft, jetzt geht`s ans Eingemachte. Krefeld war schon ein dicker Brocken, aber wir denken, das hier könnte schwieriger werden, wir lassen uns aber auch gerne eines besseren belehren. Aber eins ist klar, hier spielt die Mannschaft mit dem besten Angriff (HG) gegen die Mannschaft mit der besten Abwehr (TuS). Coach Ceven Klatt hat zu Saisonbeginn eine Mannschaft übernommen, aus der er erstmal eine schlagkräftige Truppe machen musste. Und die steht ihm aktuell zur Verfügung, der Feinschliff liegt hinter ihm und zu was die Jungs fähig sind, haben sie schon mehrfach eindrucksvoll bewiesen. Sie haben sich zu einer verschworenen Einheit gewandelt und sind auch nicht umsonst Tabellenführer in ihrer Staffel Süd-West.

Und nicht nur das, sie sind von den 64 Mannschaften der gesamten 3. Liga die Zweitbeste und verfügen wie schon erwähnt über die beste Abwehr. Zu Saisonbeginn war die HG Saarlouis schon in der Stählerwiese zu Gast und sie verloren dank einer starken 2. HZ des TuS mit 35:31. Das war schon ein verrücktes Spiel, ab der 4. Minute übernahmen die Gäste das Zepter und Halbzeitübergreifend lag der TuS bis zur 33. Minute nicht ein einziges mal in Führung. Aber ab da nahm der TuS Fahrt auf, ging in Führung und gab die bis zur Sirene auch nicht mehr ab. Ihre besten Torschützen waren in diesem Spiel Tom Paetow (RM) mit 9 Feldtoren und Lars Weißgerber RR) mit 5/1 Toren. Auf Ferndorfer Seite war Josip Eres mit 12/9 Treffern bester Schütze. Das Spiel begann im übrigen mit einem Siebenmeter-Tor von Eres und endete auch mit einem Siebenmeter-Tor von ihm.

Paetow und Weißgerber sind bis zum heutigen Tag immer noch die besten HGS-Schützen, Weißgerber führt sogar die Torschützenliste der Staffel mit 122/25 Toren an und ist auch mit seinen 97 Feldtoren immer noch der beste der Staffel.

Es wird ein von Spannung und Kampf geprägtes Spiel erwartet, Saarlouis hat seit dem 28.10.23 gegen Opladen kein Heimspiel mehr verloren und diesen Heimnymbus wollen sie bewahren.

Ferndorf wird sicherlich von einer proppenvollen Halle erwartet und wir dürfen gewiss von einer vierstelligen Zahl ausgehen, ihre Halle (Stadtgartenhalle) hat Platz für 1800 Zuschauer und im Schnitt kommen dort 989 Fans hin. Etliche TuS-Fans werden den Weg ins Saarland nicht scheuen, um Clatts Jungs lautstark zu unterstützen, daran wird auch die derzeit stattfindende Handball-EM nichts änder. Es werden die Fanclubs der BRIGADE C und auch vsl. auch 10 FERNDORFER FÜCHSE mit 6 Trommlern erwartet, es ist also alles für ein lautstarkes Match gerichtet.

Ceven Klatt zum Spiel

Uns erwartet ein absolutes Topspiel. Saarlouis ist der erste Verfolger auf die beiden Aufstiegsplätze. Ich finde, sie haben eine sehr gute Hinrunde gespielt, und gerade die Heimauftritte von Saarlouis waren sehr, sehr stark.

Sie haben nur ein Heimspiel verloren, das war gegen Opladen. Ansonsten haben sie alle Spiele zu Hause sehr souverän gewonnen, spielen einen sehr schnellen Tempohandball und suchen ihr Glück auch ein bisschen mehr im Angriff als in der Abwehr.

Das ist schon auffällig, sie werfen oft über 35 Tore. Wir müssen uns natürlich darauf vorbereiten, dass wir ein gutes Rückzugsverhalten haben, dass wir sie nicht in ihr Tempospiel kommen lassen und dass wir so diese individuellen Stärken und ihre Top-Torschützen, da jetzt mal Weißgerber oder Paeto, ein wenig einschränken.

Da müssen wir schon ein bisschen ihre Kreise einengen, da hatten wir auch im Hinspiel Probleme. Ich glaube nicht, dass Saarlouis gegen uns über 30 Tore werfen wird, was am Ende für mich dann auch der Schlüssel sein wird, warum wir in Saarlouis gewinnen. Ich weiß, es gibt den ein oder anderen, der denkt, dass wir da vielleicht Probleme bekommen werden, aber ich glaube halt an die Jungs, dass wir das umsetzen, was uns auch stark macht, und glaube nicht, dass Saarlouis so viel Qualität hat, um uns da zu besiegen.

Wir werden wetterbedingt am Samstag auch schon um halb eins Richtung Saarlouis aufbrechen. Wir spielen erst um 19:30 Uhr, sodass wir uns schon einen kleinen Puffer einbauen, wenn irgendwas sein sollte. Wenn wir merken, so eine halbe Stunde vor Saarlouis, dass wir sehr zeitig sind, dann gehen wir lieber noch eine halbe Stunde irgendwo spazieren, als kurz vor knapp anzukommen und dann Hektik zu haben.

Frage von uns an den Coach:

Ist der Druck jetzt größer für die Mannschaft als zu Saisonbeginn?

Wir haben uns lange unterhalten, auch in der Winterpause. Ich hatte mir davor die ein oder andere Überlegung gemacht, und ich weiß es nicht. Warum sollte der Druck größer sein? Wir haben schwere Auswärtsspiele, aber wir müssen auch so ein Stück weit dieses Selbstvertrauen haben und dieses Selbstbewusstsein auch nach außen tragen. Warum sollten wir nicht in Saarlouis, in Hanau und in Krefeld gewinnen? Wo willst du in der zweiten Liga gewinnen, wenn du es nicht schaffst in Saarlouis, Hanau oder Krefeld zu gewinnen? Und deswegen muss auch unser Anspruch in der Rückrunde sein, genauso souverän bei den Auswärtsspielen aufzutreten. Meiner Meinung nach, wenn wir unsere Leistung bringen, sind wir die beste Mannschaft in dieser Liga, und das wollen wir auch zeigen und bestätigen.

Zu Krankheitsfällen im Team:

Wir hatten ein, zwei Probleme mit Krankheit oder Krankheitsfällen innerhalb der Mannschaft. Auch mit der Diagnose jetzt, dass Alex Reimann die nächsten Wochen und Monate ausfallen wird.

Marvin Mundus war zuletzt angeschlagen, deswegen habe ich ihn geschont, aber jetzt wird er wieder seine Leistung bringen können wie zuletzt.

