Einsatz der Feuerwehr in Kreuztal – Gasalarm in der Fritz-Erler-Siedlung entpuppt sich als Fehlalarm

(wS/red) Kreuztal 13.01.2024 | Am gestrigen Abend um 19.37 Uhr rückte die Feuerwehr Kreuztal zu einem Einsatz in der Fritz-Erler-Siedlung aus. Anwohner hatten einen vermeintlichen Gasgeruch in einer Wohnung im Eggersten Ring gemeldet, was zu einem sofortigen Einsatz führte. Die Feuerwehrkräfte trafen rasch am Einsatzort ein und begannen mit einer umfassenden Überprüfung der Situation. Trotz intensiver Untersuchungen konnte der vermeintliche Geruch nach Gas nicht verifiziert werden.







Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de