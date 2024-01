Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in Ferndorf schnell beendet

(wS/red) Kreuztal 22.01.2024 | Gegen 22:15 Uhr am Montagabend rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei nach Ferndorf in die Marburger Straße aus. Unter dem Alarmeinsatz „Feuer4“ war ein Küchenbrand gemeldet worden. Entwarnung konnte schnell gegeben werden, da es sich lediglich um vergessenes „Essen am Herd“ handelte. Nach wenigen Minuten konnten die Einsatzkräfte die Rückfahrt antreten. Es entstand kein nennenswerter Schaden, und es wurde niemand verletzt. Während des Einsatzes musste die Marburger Straße in Höhe Weiherstraße kurzzeitig voll gesperrt werden.



Foto: Andreas Trojak / wirSiegen.de