Filmreihe „KinoKino – Frauen in starken Rollen“ startet wieder

(wS/hi) Hilchenbach 26.01.2024 | Die Filmreihe, die Frauen in starken Rollen zeigt, bieten Jochen Manderbach vom Viktoria-Kino in Dahlbruch, Annette Kreutz als Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Hilchenbach und Monika Molkentin-Syring als Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Kreuztal in diesem Jahr zum 23. Mal an. Gemeinsam haben sie das Programm der kommenden sechs Monate erstellt und dabei auch aktuelle gesellschaftliche Themen in den Blick gerückt. Die Filme werden immer montags um 20:00 Uhr gezeigt:

26. Februar: „Lisa Achatzi: Vom Traum zum Trauma – und zurück“ – inklusive Vorstellung des Films von der Bad Laaspherin Lisa Achatzi

28. März: „Fair Play“

22. April: „Barbie“

27. Mai: „So sind wir, so ist das Leben“

24. Juni: „Ein Becken voller Männer“

Im Rahmenprogramm bieten die Soroptimistinnen wie gewohnt ab 19:00 Uhr ein „filmreifes“ Buffet an. Die Einnahmen werden gespendet. Eine Ausstellung der Unternehmerinnen ist zurzeit aufgrund der umfangreichen Baumaßnahme noch nicht möglich.

Eintrittskarten können auf www.viktoria-kino.de reserviert werden: Parkett 7,00 Euro, Balkon 9,00 Euro. Besucherinnen und Besucher werden gebeten, die geänderte Parksituation aufgrund der Bauarbeiten zu beachten.

Weitere Informationen zur Kinoreihe erhalten Kinofans von den Gleichstellungsbeauftragten der Städte Hilchenbach und Kreuztal: Annette Kreutz ist telefonisch erreichbar unter 02733/288-117, Monika Molkentin-Syring unter 02732/51-310. Mehr erfahren können Interessierte außerdem online auf www.hilchenbach.de und www.viktoria-kino.de.



