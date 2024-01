Freundliches Licht für Berlin – Landwirte lassen „die Berge im Kreis Siegen-Wittgenstein erleuchten“

(wS/wlv) Kreis Siegen-Wittgenstein 12.01.2024 | Solidaritätsaktion der heimischen Bauernfamilien für die Demonstration am Montag

Am Sonntagabend (14. Januar) senden die Landwirte aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein mit ihren Traktoren ein Licht von den Bergen und Anhöhen im Kreisgebiet an die Teilnehmer der Demonstration am Montag in Berlin. Dazu stellen sie ihre Traktoren mit Rundumleuchten weithin sichtbar auf. Die kleinen Gruppen von maximal fünf Schleppern fahren nicht im Konvoi, sondern einzeln in ihrem Heimatort zu den markanten Punkten.

In der Zeit von 19 bis 22 Uhr möchten sie sich unter dem Motto „Lasset die Berge erleuchten“ von zu Hause aus stark machen für den Abschluss der Aktionswoche der Landwirtschaft am Montag und erhellen mit bunten Lichtern die Nacht. Nach wie vor sind die Themen „Agrardieselsteuerbefreiung“ und „KFZ-Steuerbefreiung“ im Bundeshaushalt 2024 im Fokus der Forderungen, die am Montag in Berlin bei einer Kundgebung noch einmal bekräftigt werden.

Organisiert wird die Aktion vom Landwirtschaftlichen Kreisverband Siegen-Wittgenstein im Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverband (WLV) gemeinsam mit Akteuren der Gruppe „Land sichert Versorgung“ (LsV NRW e.V.). In den jeweiligen Orten sind die Vorsitzenden der landwirtschaftlichen Ortsverbände im WLV Ansprechpartner für die Organisation des Abends, der mit den zuständigen Behörden abgestimmt wurde.