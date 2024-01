Gedenken im Wohnzimmer: Avigdor Neumann teilt seine Holocaust-Erfahrungen in Zoom-Veranstaltung

(wS/si) Siegen 18.01.2024 | Zikaron Basalon – Gedenken im Wohnzimmer

Am 29. Januar gedenkt der Kreisjugendring Siegen-Wittgenstein gemeinsam mit der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Siegerland sowie israelischen Partnerinnen und Partnern aus Emek Hefer den Opfern des Holocaust. In einem digitalen Zeitzeugengespräch via Zoom erzählt Avigdor Neumann, Überlebender von Auschwitz, seine Geschichte. Avigdor Neumann wurde 1931 in der heutigen Ukraine geboren. Aus dem dortigen Ghetto erfolgte die Deportation nach Auschwitz-Birkenau, wo seine Mutter und seine jüngeren Geschwister ermordet wurden. Avigdor überlebte das Lager und den sogenannten Todesmarsch, nach der Befreiung wanderte er nach Israel ein, wo er eine Familie gründete und bis heute lebt. Für seinen Zeitzeugenbericht wird er live aus Israel zugeschaltet.

Er erzählt nicht nur von seiner Zeit in Auschwitz und dem Todesmarsch, sondern auch von seiner Erfahrung bei der Einreise in das britische Mandatsgebiet Palästina. Und sein Leben im frisch gegründeten Staat Israel. Danach wird er für Fragen bereitstehen. Das Zeitzeugengespräch findet in deutscher Sprache statt.

Die Online-Veranstaltung beginnt um 19 Uhr (deutsche Zeit). Eine Anmeldung ist bis zum 26.01. per E-Mail an cjz.siegen@t-online.de möglich. Der Link zur Teilnahme wird nach der Anmeldung verschickt.

Das Zeitzeugengespräch findet zusätzlich am 29.01. um 10 Uhr (deutsche Zeit) morgens statt. Dieses Angebot richtet sich an Schulen. Auch hier ist eine Anmeldung bis zum 26.01. per E-Mail an b.friedrich@kreisjugendring.org möglich.

