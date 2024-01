Geselliges Schlittenfahren im Fackelschein – Grissenbachs Dorfgemeinschaft stärker denn je

(wS/tg) Netphen 21.01.2024 | Heute Nachmittag versammelten sich auf Einladung der engagierten Ortsvorsteherin Anette Scholl zahlreiche Bewohner von Grissenbach am Hang hinter dem Backes West zu einer gemeinsamen Schlittenfahrt bei Fackelschein. Die Veranstaltung wurde in Kooperation mit Grissenbach Aktiv, der Freiwilligen Feuerwehr Grissenbach, dem Männergesangverein „Freude Grissenbach“ und dem Dorfkulturverein (DKS) Grissenbach organisiert.

Jung und Alt genossen die winterliche Atmosphäre und vergnügten sich bei frischen Waffeln, duftendem Kaffee, wärmendem Glühwein und einigen erfrischenden Kaltgetränken. Die Teilnehmer hatten dabei nicht nur Spaß beim gemeinsamen Rodeln, sondern auch die Schönheit der Natur am Hang hinter dem Backes West.

Besonders erfreulich war die Unterstützung der Dorfgemeinschaft für einen guten Zweck. Thorsten Görg, der 1. Vorsitzende des Dorfkulturvereins, und Ortsvorsteherin Anette Scholl verkündeten mit Freude, dass die Einnahmen dieser gelungenen Veranstaltung der Jugendfeuerwehr des Ortes zugutekommen sollen. Dies unterstreicht einmal mehr das positive Signal einer intakten Dorfgemeinschaft, die zeigt, dass Gemeinschaftssinn und Zusammenhalt in Grissenbach noch fest verankert sind.

Die gelungene Veranstaltung wird sicherlich noch lange in den Köpfen der Teilnehmer nachklingen und zeigt, dass auch in der heutigen Zeit traditionelle Treffen und gemeinsame Aktivitäten eine wichtige Rolle spielen, um das Miteinander in einer Dorfgemeinschaft zu stärken.



Fotos: Thorsten Görg

