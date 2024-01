Großeinsatz in Kreuztal-Eichen: Wohnhaus im Vollbrand – zwei Schwerverletzte

(wS/red) Kreuztal 12.01.2024 | Ein verheerender Großbrand hat heute Vormittag die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst in Kreuztal-Eichen auf den Plan gerufen. Gegen etwa 10:45 Uhr wurde der Notruf abgesetzt, dass in der Straße „Am Sonnenhang“, unmittelbar über dem Eichener Freibad, ein Wohnhaus in Vollbrand steht.

Bereits bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Gebäude lichterloh in Flammen. Der Alarm ging zunächst als „Feuer4 – Zimmerbrand“ ein, jedoch musste die Lage kurz darauf auf „Feuer5“ hochgestuft werden, was zu einer massiven Vergrößerung der Einsatzstärke führte. Über 60 Feuerwehrleute und Rettungsdienstmitarbeiter sind derzeit vor Ort im Einsatz, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen.

Leider konnte nicht verhindert werden, dass zwei Bewohner des betroffenen Hauses schwere Verletzungen erlitten. Ebenfalls wurde ein Feuerwehrmann bei dem Einsatz verletzt. Der Rettungshubschrauber Christoph25 aus Siegen wurde angefordert. Die Einsatzkräfte sind weiterhin intensiv damit beschäftigt, das Feuer zu bekämpfen und Nachlöscharbeiten durchzuführen.

Die genaue Ursache des Brandes ist noch nicht abschließend geklärt, aber erste Vermutungen deuten darauf hin, dass ein Weihnachtsbaum möglicherweise die Brandursache sein könnte. Die Ermittlungen dazu laufen, weitere Informationen und Filmbeitrag folgen.

Update:

Im Gespräch mit wirSiegen hat der Leiter der Feuerwehr Kreuztal, Jan Kleine, weitere Informationen zum Brandereignis geliefert, das sich in den letzten Stunden entwickelt hat: „Bei der Anfahrt zum Einsatzort war bereits eine starke Rauchentwicklung sichtbar, und beim Eintreffen stellte sich heraus, dass das betroffene Wohnhaus in voller Ausdehnung brannte. Besonders tragisch war die Entdeckung von zwei schwerst brandverletzten Bewohnern vor dem Gebäude, die sofort von Rettungsdiensten versorgt werden mussten. Die Feuerwehrleute leiteten umgehend einen Löschangriff ein, wobei es im ersten Versuch, ins Gebäude zu gelangen, zu einem bedrohlichen Zwischenfall kam. Ein Angriffstrupp stürzte auf der Treppe ein, jedoch konnten sie dank des schnellen Handelns ihrer Kameraden rasch gerettet werden.

Leider musste ein Feuerwehrmann mit leichten Verletzungen zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus gebracht werden. Aktuell sind rund 65 Einsatzkräfte vor Ort, und weitere 15 stehen im Grundschutz bereit. Zukünftig werden zusätzliche Kräfte vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) und der Polizei hinzugezogen, um die Situation bestmöglich zu bewältigen.“

Update: Infos der Polizei

Am heutigen Freitagmorgen (12. Januar) ist es zu einem Wohnhausbrand in der Straße Am Sonnenhang gekommen. Hier sind vier Personen verletzt worden, eine davon schwerstverletzt.

Die Polizei erhielt über Notruf gegen 10:48 Uhr Kenntnis von dem Brand. Als der erste Streifenwagen eintraf, schlugen bereits Flammen aus dem Dach des Hauses. Der 85-jährige Hausbewohner sowie seine 80-jährige Ehefrau waren zu diesem Zeitpunkt bereits aus dem Gebäude und wurden erstversorgt. Ersten Erkenntnissen zu Folge hatte ein Nachbar, der zufällig mit seinem Hund am Haus vorbeikam, noch der Frau beim Verlassen des Hauses geholfen. Der 85-jährige Hausbewohner wurde anschließend verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Die 80-Jährige wurde schwerstverletzt in eine Spezialklinik transportiert. Im Rahmen der Löscharbeiten wurden außerdem zwei Feuerwehrleute verletzt.

Der Gebäude- und Sachschaden lässt sich zurzeit nur schwer beziffern, dürfte aber deutlich über 250.000 Euro liegen. Die Brandursache ist noch unklar. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit finden nach wie vor immer noch Löscharbeiten statt, da immer wieder kleine Brandherde entstehen.

Feuer in Eichen: Großeinsatz für Feuerwehr bei Hausbrand - RTH im Einsatz - Haus im Vollbrand

Fotos & Kamera: Andreas Trojak / wirSiegen.de