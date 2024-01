HNO-Belegabteilung kehrt zurück ins Klinikum Siegen

(wS/kk) Siegen 12.01.2024 | Nachdem vor etwa zehn Jahren die Belegabteilung für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde

des Klinikums Siegen aus Platzgründen in die DRK Kinderklinik Siegen verlagert wurde,

fand nun zu Beginn des neues Jahres die Rückführung ins Klinikum statt. Möglich wurde

der Umzug, da im Frühjahr 2023 zwei Abteilungen im Klinikum räumlich zusammengelegt

wurden und somit die ehemalige Station 14 nun ausreichend Platz für die neue

hochmoderne HNO-Belegabteilung bietet.

Genutzt wird die komplett umgebaute und frisch renovierte Station mit 15 Betten von Dr.

Wehab Khayat (HNO Praxis Siegen) und Dr. Alexander Heß (HNO-Praxis Dr. Alexander

Heß), die auch schon zuvor in den Räumlichkeiten der DRK Kinderklinik als HNO-

Belegärzte tätig waren. Da in der Belegabteilung sowohl ambulante als auch stationäre

Patienten behandelt werden, sind entsprechend pro Woche zwei stationäre und ein

ambulanter OP-Tag geplant.

„Ich freue mich sehr, dass die HNO Belegabteilung nach zehn Jahren nun wieder ins

Klinikum Siegen zurückkehrt“, erklärt Landrat Andreas Müller. „Für die Patientinnen und

Patienten der Praxen von Dr. Wehab Khayat und Dr. Alexander Heß bietet die neu Station

eine umfassende und wohnortnahe stationäre und ambulante Versorgung in einer

angenehmen Atmosphäre“, so Landrat Andreas Müller weiter.

Auch Ingo Fölsing, Geschäftsführer des Klinikums Siegen freut sich auf die Weiterführung

der guten Zusammenarbeit mit den beiden Belegärzten in den neuen Räumlichkeiten des

Klinikums: „Seit gut einem Jahr laufen bereits in enger Abstimmung mit unseren

Belegärzten intensive Vorbereitungen für die Rückkehr der HNO-Belegabteilung in unser

Klinikum. Ich bin daher sehr stolz, dass wir nun offiziell mit den neuen Räumlichkeiten an

den Start gehen und Patienten jeden Alters eine hochqualifizierte medizinische

Versorgung auf diesem Fachgebiet anbieten können“. Und auch das neue Stationsteam

der HNO-Belegabteilung freut sich auf die pflegerische Betreuung der großen und kleinen

Patienten im Klinikum. Damit sich letztere auf der neuen Station ebenfalls wohlfühlen,

wurde unter anderem ein extra kindgerechtes Spielzimmer geschaffen.

Darüber hinaus bieten die neuen Räumlichkeiten ausreichend Platz für einen zentralen

Eingriffsraum, in dem alle Operationen stattfinden werden sowie einen Einleitungs- und

einen Aufwachraum. Für alle Eltern, aber auch andere Besucher und Patienten wird es

zudem einen zusätzlichen modern gestalteten Aufenthaltsraum geben.



Fotos: Klinikum Siegen