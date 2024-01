Kammerchor Weidenau stellt neues Konzertprogramm vor

(wS/kw) Siegen 12.01.2024 | „Auch dieses Jahr bieten wir wieder ein vielfältiges Programm an. Von Kammermusik über Chor- und

Orchesterkonzerte bis hin zu Orgelmusik ist für jeden Musikliebhaber und auch für Kinder etwas

dabei“, erläutert Dekanatskirchenmusikerin Helga Maria Lange bei der Vorstellung des neuen

Halbjahresprogramms I/2024 der Kirchenmusik in St. Joseph.

Die Konzertsaison wird mit dem Ensemble "Quartetto in un fiato" eröffnet: Das Musikquartett aus

Hattingen führt Musik zur Passionszeit auf. Die Mitglieder Mariia Kostina (Flöte), Benjamin Nachbar

(Violine) und Oksana Shnit (Orgel, Schlaginstrumente) spielen seit Anfang 2022 unter Leitung des

erfahrenen Künstlers Günther Wiesemann (Orgel, Schlaginstrument, Sprecher) erfolgreich

zusammen.

Am Palmsonntag (24. März) gibt der seit bereits 56 Jahren bestehende Kammerchor Weidenau sein

erstes Konzert in 2024: Im Konzert zur Passionszeit zusammen mit dem Orchester Camerata

Instrumentale Siegen und den Solisten Andrea Graff (Sopran), Henning Jendritza (Tenor) und Joel

Urch (Bass) führt er das selten gehörte „Stabat Mater D 383“ von Franz Schubert auf. Franz Schubert

war gerade erst 19 Jahre alt, als er das Stabat Mater komponierte, in dem besonders der Chor einen

großen Anteil trägt. Die deutschen Texte in der freien Übersetzung des mittelalterlichen lateinischen

Stabat-Mater-Textes stammen aus der Feder des berühmten Dichters F. G. Klopstock. Das Konzert

wird ergänzt durch die Kantate „Siehe, das ist Gottes Lamm“ von Georg Philipp Telemann.

Der Kammerchor Weidenau freut sich wieder über interessierte Sänger/innen mit Chorerfahrung, die

sich an den Proben und dem Konzert zur Passion beteiligen möchten.

Das Ensemble Glissando Stuttgart musiziert am 7. April in St. Joseph. Hinter dem Namen stehen die

Profimusiker Emilie Jaulmes (Harfe), Janine Schöllhorn (Flöte), Matthias Nassauer (Posaune) und

Helga Maria Lange (Orgel). Ihr Können und die seltene Kombination ihrer Instrumente versprechen

ein vielseitiges Konzerterlebnis.

Herzlich eingeladen sind Kinder am 25. Mai zu einem besonderen Highlight, dem christlichen Kinder-

Mitmachkonzert unter dem Motto "Hey, wir sind stark". Jörg Sollbach und seine Handpuppe Fridolin

vermitteln den Kindern zahlreiche Lieder, welche von den Begabungen erzählen, die Gott geschenkt

hat. „Das ist kein Konzert zum stillen Herumsitzen, hier geht es um Bewegung, Rhythmus und

Interaktion, die Kinder werden aktiv mit einbezogen“, so Dekanatskirchenmusikerin Helga Maria

Lange.

Am Westfälischen Orgeltag (16. Juni) erklingt in St. Marien in der Siegener Oberstadt nicht nur die

„Königin der Instrumente“, sondern sie wird gleich von zwei Organisten gespielt: Helga Maria Lange

und Wilfried Gerds lassen die Orgel gemeinsam, also mit 4 Händen und 4 Füßen erklingen – ein

Konzert mit Seltenheitswert

„Romantisch wird es beim zweiten Konzert des Kammerchors Weidenau am 23. Juni: Dann erklingen

die Messe D-Dur von Antonín Dvořák (in der Orchesterfassung) und das „Magnificat“ des 1980

geborenen norwegischen Komponisten Kim André Arnesen“, erläutert Tanja Wagener,

Chorsprecherin des Kammerchors Weidenau. „Beide Werke berühren auf ihre Art. Das Magnificat

erzählt die Geschichte, als der Engel Gabriel Maria mit der Botschaft besucht, dass sie die Mutter des

Sohnes Gottes sei. In seinem Werk versucht Arnesen nach eigenen Angaben auszudrücken, wie sich

eine junge, arme Frau gefühlt haben muss, wenn sie so eine Nachricht erhält.“

„Liebhaber von Orgelmusik wissen es längst: Seit Jahren schon finden am zweiten Sonntag im Monat

morgens in St. Joseph Orgel-Matineen mit wechselnden Organisten statt“, erläutert Pfarrer und

Dechant Karl-Hans Köhle. „Wir sind stolz auf diese Reihe: Sei es die Matinee zum Karnevalssonntag

(11.02), zur Fasten- und Osterzeit (10.03. bzw. 21.04.), zum Marienmonat (12.05) oder mit Orgel und

Cello (09.06.), alle verbindet ihr Abwechslungsreichtum und der Ansporn der Organistinnen und

Organisten, ihr Instrument mit seinen ganzen Facetten vorzustellen.“

Auch die Gottesdienste werden mit Chor-und Instrumentalmusik musikalisch bereichert: Die Gruppe

„Neues Geistliches Lied“ und der Kammerchor Weidenau gestalten u.a. die Gründonnerstags- und

Karfreitagsliturgien sowie die Erstkommunion in St. Joseph musikalisch mit, Ingo Samp (Trompete)

spielt am Ostermontag zusammen mit Frau Lange (Orgel).

Das neue Halbjahresprogramm mit weiteren Veranstaltungen liegt an den bekannten Stellen aus und

ist auf www.kammerchor-weidenau.de veröffentlicht. Dort können sich auch interessierte

Projektsänger/innen anmelden.



