Krombacher meets Baller League – Krombacher Spezi als Partner bei neuem und innovativen Fußball-Projekt mit Mats Hummels & Lukas Podolski

(wS/kb) Kreuztal – Krombach 18.01.2024 | Krombacher Spezi meets Baller League. Getreu dem Motto „Spezi statt

normal.“ ist Krombacher Spezi Partner des neuen Fußball-Projekts „Baller League“.

Die beiden Fußballweltmeister Mats Hummels und Lukas Podolski sind die Gesichter und Präsidenten

dieses neuen Fußball-Projekts, das am 22. Januar 2024 in Köln starten und auf Twitch live gestreamt wird.

Krombacher Spezi ist von Beginn an als Partner mit am Start: „Wir freuen uns sehr auf die neue

Partnerschaft zwischen unserem Krombacher Spezi und der hochkarätig besetzten Baller League. Unser

alkoholfreier Cola-Orange-Mix ist die ideale Erfrischung für alle Teilnehmenden und Zuschauenden vor

Ort. Gerne unterstützen wir neue Konzepte und innovative Ideen! Die Baller League und Krombacher

Spezi sind ein perfect match“ freut sich Alexandra Limberg, Head of Marketing Alkoholfreie Getränke

(AFG), Krombacher Brauerei.

Die Baller League konnte bekannte Persönlichkeiten aus Fußball und Unterhaltung für sich gewinnen:

Internetstars wie Montana Black und Knossi sowie Fußballprofis wie Kevin Prince Boateng, Chris Kramer,

Max Kruse oder Alisha Lehmann vereinen als Team-Manger jeweils zwölf Amateurspieler aus der

Regional- oder Oberliga unter sich. Insgesamt gibt es zwölf Teams, gespielt wird auf einem Kleinfeld sechs

gegen sechs, 2×15 Minuten – mit den Regeln des Bolzplatzes und des Strassenfussballs. Das Finale findet

Anfang April 2024 in einer großen Arena statt.

Die Partnerschaft mit Krombacher Spezi umfasst neben der klassischen On-Site-Integration auf LED-

Banden-, Presse- und Sponsorenwänden weitere Maßnahmen vor Ort sowie eine umfangreiche

crossmediale Präsenz auf allen für die Veranstaltung relevanten digitalen (Livestream-) Kanälen.

Eines der begehrten Tickets für ein Baller League-Event können Fans ab dem 22.01.2024 unter

https://www.spezi-krombacher.de/baller-league gewinnen.



