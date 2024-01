Leserbrief eines besorgten Bürgers: Sorgen um das geplante Feuerwehrgerätehaus im Oberen Siegtal

(wS/red) Netphen 04.01.2024 | LESERBRIEF |

Sehr geehrte Redaktion,

am Morgen des 2. Weihnachtsfeiertages begab ich mich mit meinem PKW auf den Weg nach Walpersdorf, um die üblichen Besuche bei der Verwandtschaft zu erledigen. Zu meiner Überraschung und Besorgnis stellte ich fest, dass der Bauplatz für das neue Feuerwehrgerätehaus im Oberen Siegtal vollständig unter Wasser stand (siehe Bilder). Als einfacher Steuerzahler frage ich mich, inwiefern ein Gebäude in dieser Region gegen Hochwasser geschützt sein sollte. Wer wird die enormen Kosten für Schutzmaßnahmen und eventuelle Schäden tragen, die durch mögliche zukünftige Hochwasserereignisse verursacht werden könnten?

In Anbetracht dieser Situation frage ich mich, ob die Stadt Netphen nach der angeblichen Umsiedlung des Ameisenbläulings überlegt hat, wie es weitergehen könnte. Gibt es möglicherweise Überlegungen, kleine Feuerlöschboote zu beschaffen, um den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr des Oberen Siegtals die Möglichkeit zu geben, das neue Gerätehaus trockenen Fußes zu erreichen?

Die Frage, was aus der Katastrophe im Ahrtal 2021 gelernt wurde, drängt sich auf. Leider scheint die Lernerfahrung begrenzt zu sein. In meinem Freundeskreis wurde bereits der Vorschlag gemacht, das Gelände mit einigen Poldern zu umschließen, um dort eine kleine Fischzuchtsanlage zu errichten. Manchmal stellt sich die Frage, ob man alles noch so ernst nehmen sollte.

Mit besorgten Grüßen – ein Bürger der Stadt Netphen

Anmerkung von wirSiegen.de: Dieser Leserbrief mit Bilder erreichte uns gestern Abend per Email: Der Absender ist unserer Redaktion bekannt