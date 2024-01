Pro-Fil spendet über 17.000 Euro für sehr arme Kinder – Regionale Kinderhilfsverein setzt unbürokratische Arbeit und direkte Hilfe fort

(wS/pr) Kreis Siegen-Wittgenstein 30.01.2024 | Der gemeinnützige Verein „Pro-Fil – Hilfe für Kinder in Not e.V.“ konnte auch im Jahr 2023 wieder enorme Hilfen für notleidende Kinder leisten: Erst kürzlich kam der Gründer und Vorsitzende von „Pro-FIl“ von einer weiteren Delegationsreise aus Cebu/Philippinen zurück. Hier werden Projekte für Straßenkinder und Kinder, die in Slums und auf Mülldeponien leben unterstützt. „Ziel ist es, möglichst vielen Kindern den Schulbesuch zu ermöglichen“, sagt Merzhäuser im Pressegespräch. „Bildung ist der einzige Weg, um planbar und dauerhaft aus der Armut zu kommen, und nicht mehr im Müll nach Verwertbarem und Essensresten suchen zu müssen“.

So konnten die Spenderinnen und Spender, Unterstützer und Sponsoren von Pro-Fil mehr als 17.000,00 Euro zusammentragen, die hauptsächlich der Bildung, aber auch der medizinischen Versorgung und

Resozialisierungsmaßnahmen zugeführt werden. 100,00 Euro genügen, um ein Kind für ein Jahr zur Schule zu schocken – inklusive Verpflegung. Außerdem werden seit Jahren Hausbauprojekte unterstützt, die vielen hundert Müllsammler-Familien ein neues und würdiges Zuhause bieten. Ein weiterer Scherpunkt ist der Kampf gegen Kindesmissbrauch im Internet, Zwangs-Prostitution und der Menschenhandel mit Kindern und Jugendlichen. Ein großes Team von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern vor Ort sichert die kontinuierliche Arbeit, die vom Entwicklungsbüro in der University of San Carlos koordiniert wird.

Neben den Aktivitäten in Cebu unterstützt der Verein Pro-Fil weiterhin das Kumbaya-Waisenhaus in Kampala/Uganda, wo durch politische Spannungen, korrupte Beamte und steigende Lebensmittelpreise die Lage derzeit sehr schwierig ist. Selbstverständlich ist der Verein Pro-Fil auch in der Region aktiv und hat hier direkte Hilfe an bedürftige Jugendliche geleistet. Wer die vielfältige Arbeit von Pro-Fil unterstützen möchte, findet Bilder zu den Projekten auf der Facebook-Seite des Vereins und Informationen zum Spendenkonto auf der

Internet-Präsenz unter www.Pro-Fil-Hilfe.org