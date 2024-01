Repair Café Hilchenbach startet wieder nach der Winterpause am 27.01.2024

(wS/hi) Hilchenbach 22.01.2024 | „Endlich geht´s wieder los“, freuen sich die Ehrenamtlichen Reparateure des Repair Cafés. Denn

zu tun gibt es immer reichlich.

Von der hochmodernen Küchenmaschine bis zum alten Röhrenradio ist alles dabei. Und oftmals sind es nur Kleinigkeiten, die mit ein paar geschickten Handgriffen schnell repariert werden können.

„Gemeinsam mit den Besuchern machen wir uns an die Arbeit und beginnen mit der Fehlersuche.

Anschließend geht´s an die Reparatur. “Am besten ist es natürlich, wenn die Bedienungsanleitung und die Ersatzteile direkt mitgebracht werden“, so Melanie Klotz Organisatorin des Repair Cafés. „Aber es geht auch ohne“.

Interessierte sind herzlich eingeladen, ihre kaputten oder funktionsuntüchtigen Kleingeräte bzw. Gegenstände von zu Hause mitzubringen.

Alles, was man „unter den Armen nehmen kann“ wird von unserem Team gerne unter die Lupe genommen.

Das Repair Café Hilchenbach ist wieder geöffnet am 27.01.2024 in der Zeit von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr in den KlimaWelten Hilchenbach, Kirchweg 17.

Weitere Informationen zum Repair Café finden Sie unter www.klimawelten.de. Hier ist u.a. auch eine Liste mit Reparaturgegenständen aufgeführt.

