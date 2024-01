„Stilling“-Neujahrsbaby heißt Soufian

(wS/dia) Siegen 01.01.2024 | Rekord: Klinik für Geburtshilfe und Pränatalmedizin holt 2023 stolze 1955 Kinder auf die Welt

Für Hyra und Gzim Balija war es der perfekte Jahresstart: Ihr Sohn Soufian ist das Neujahrsbaby auf der Geburtsstation am Diakonie Klinikum Jung-Stilling in Siegen. Mit einem Geburtsgewicht von 3150 Gramm und einer Größe von 47 Zentimetern erblickte der Junge um 5.17 Uhr auf natürlichem Wege das Licht der Welt an der Siegener Wichernstraße.

1955 Kinder verzeichnete das Team der Geburtshilfe und Pränatalmedizin im Jahr 2023 – ein neuer Rekord. „Dass uns so viele Eltern ihr Vertrauen schenken, ist eine Ehre für uns“, sagt Chefärztin Dr. Flutura Dede, die den Eltern des kleinen Soufian am Neujahrstag gemeinsam mit Hebamme Christiane Wahler und der stellvertretenden Stationsleitung Julia Röhrig gratulierte.

Bis zum Mittag erblickten insgesamt fünf Neujahrsbabys im „Stilling“ das Licht der Welt, darunter obendrein Zwillinge. Emma und Lillith waren sogar noch eine gute Dreiviertelstunde vor Soufian da. Weil die beiden Mädchen jedoch einige Wochen vor dem eigentlichen Geburtstermin zur Welt kamen, werden sie nun erst einmal auf der Neugeborenen-Intensivstation des Perinatalzentrums versorgt. „Der Mutter und den beiden Kindern geht es aber gut“, freut sich Dr. Flutura Dede mit den Eltern Anne Korn und Phil-David Arns aus Wenden über das doppelte Babyglück. Soufians Eltern freuen sich derweil nun darauf, den Kleinen mit ins heimische Neunkirchen nehmen zu können. Dort warten bereits die Geschwister Diljana (4) und Ledijan (2) darauf, mit ihrem Brüderchen zu kuscheln.

Übrigens: Auch an Silvester blieb der Kreißsaal im „Stilling“ nicht leer: Ein Mädchen und zwei Jungen wurden am 31. Dezember geboren. Und am Neujahrstag kündigten sich zum Nachmittag noch drei weitere neue Erdenbürger an.

Vom Rummel um seine Person bekommt der kleine Soufian nichts mit. Als Neujahrsbaby kam er im Diakonie Klinikum Jung-Stilling zur Welt. Mit seinen Eltern Hyra und Gzim Balija freuen sich (von links): Chefärztin Dr. Flutura Dede, Hebamme Christiane Wahler und die stellvertretende Stationsleitung Julia Röhrig. Foto: Diakonie in Südwestfalen