TuS Ferndorf: Mit Kampf und Emotionen zum wichtigen 35:34 Auswärtssieg bei der HG Saarlouis

Durch den 41:33-Sieg der Hanauer gegen Haßloch am Freitag war die HG Saarlouis vorerst auf den 4. Tabellenplatz abgerutscht. Um ihren 3. Tabellenplatz zurückzugewinnen, mussten sie gegen die Ferndorfer siegen, und so lastete schon vor dem Spiel der Druck auch auf den Saarländern. Fakt ist, Saarlouis bleibt nach der Heimniederlage Tabellenvierter, da sie gegen die Siegerländer nichts Zählbares erreichen konnten. Ceven Klatt und seine Jungs bestätigten einmal mehr ihre Vormachtstellung in der Staffel Süd-West. Sie haben nun ein Polster, um auch einen „Ausrutscher“ zu verkraften, aber derartiges ist natürlich nicht eingeplant, kann jedoch schnell passieren. Gestern hatten sie auch Glück, aber es war das Glück des Tüchtigen, denn das Spiel hätte auch anders ausgehen können.

Die Gegner haben vorwiegend in der 1. Halbzeit eindrucksvoll bewiesen, warum sie in der Staffel den besten Angriff haben. Ferndorf stellt die beste Abwehr, die jedoch gestern in der 1. Halbzeit nicht so präsent war; zu viele Fehler schlichen sich ein und ermöglichten der HGS einfache Tore. Das Rückzugsverhalten ließ zu wünschen übrig, aber das bekam man in der guten 2. Halbzeit in den Griff. Klar gab es auch technische Fehler und Bälle trafen einfach nicht das Tor, aber man hatte den Gegner besser im Griff und schränkte nun deren Wirkungskreise ein.

Ferndorf ließ in der 1. Halbzeit vom Gegner 21 Tore zu, das ist einfach zu viel, aber unsere 19 Gegentore sind ein sehr guter Wert. In der 2. Halbzeit kam der Gastgeber nicht über 13 Tore hinaus. Das lag zum einen an der stark verbesserten Abwehrleistung des TuS und natürlich auch am immer besser agierenden Jonas Wilde im Tor, der in den letzten 7 Minuten bis zur Sirene ganze 3 Würfe abwehrte. Das Highlight war jedoch der Treffer von Josip Eres 6 Sekunden vor Schluss: Die HGS hatte gerade das 34:34 erzielt, Ferndorf stürmte nach vorne, Josip Eres warf schon von der Mittellinie auf das leere Tor der Gastgeber, Tom Paetow rettete, doch der Abpraller ging ins eigene Tor. Schluss, Ende aus – Ferndorf gewinnt diesen Saarland-Krimi vor ausverkauftem Haus und bleibt weiterhin ungeschlagener Tabellenführer. Natürlich war es auch ein Handicap, dass Alex Reimann, Konstantin Kasch, Nikita Pliuto und Marvin Mundus fehlten und Fabian Hecker stark angeschlagen war. Paul Schikora und Marko Karaula kamen ebenfalls nicht zum Einsatz, und mit diesem dünnen Kader haben sie dennoch eine gute Leistung gezeigt. Da das Heimspiel gegen Dansenberg auf den 11. Februar verschoben wurde, ist der nächste Spieltag am Freitag, den 02. Februar, wenn Ferndorf zu den Bergischen Panthern reist.

Über Sportdeutschland erfuhren wir die Zuschauerzahl von 1504 und man sprach von AUSVERKAUFT! Große Begeisterung gab es auf SPORTDEUTSCHLAND für die Ferndorfer Füchse und dem mitgereisten Fantross, sie ließen in ihrer Übertragung folgendes verlauten: 1. Auch Ferndorfer sind angereist, im Gästeblock ein Trommelinferno. 2. So wie es sich hier anhört, haben die Ferndorfer einen Spielmannszug mitgebracht, ein melodisches Klatschen mit großen und kleinen Trommeln.

Torschützen: Josip Eres 8/4

Valentino Duvancic 6

Janko Kevic und Daniel Hideg je 5

Julius Fanger 4

Mattis Michel 3

Fabian Hecker und Gabriel da Rocha Viana je 2

Ceven Klatt: Normalerweise finde ich es nicht so schön, dass schon wieder eine Woche spielfrei ist, aber bei der aktuellen Personalsituation bin ich gar nicht traurig darüber und hoffe, dass wir die Woche gut nutzen können, um vielleicht den einen oder anderen Spieler zurückzubekommen.