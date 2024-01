Versammlungen in Siegen-Weidenau verliefen störungsfrei

(wS/ots) Siegen 25.01.2024 | Am Donnerstagabend (25.01.2024) haben auf dem Bismarckplatz in Siegen-Weidenau mehrere Versammlungen stattgefunden.

An der ersten Versammlung, die unter dem Motto „Neujahrsempfang für alle – Gegen die faschistischen Deportationspläne der AfD vom 12.01.2024“ stand, nahmen in der Spitze rund 5.000 Personen teil.

An einer Gegenversammlung, die unter dem Motto „Gegen die Verhetzung der Bürger durch Linke und linksextremistische Gruppierungen“ stand, nahmen in der Spitze rund 50 Personen teil.

Beide Versammlungen sowie die Neujahrsempfang der AfD Siegen-Wittgenstein, der zeitgleich in der Bismarckhalle stattfand, verliefen störungsfrei.

Polizeiführer Thomas Fürst: „Wir als Polizei haben einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Versammlungsrecht erlebt. Alle Teilnehmenden haben sich friedlich verhalten und dafür gesorgt, dass die Versammlungen ohne Vorkommnisse verlaufen konnten.“



Fotos: Andreas Trojak / wirsiegen.de