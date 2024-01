Wintereinbruch sorgte für glatte Straßen – zahlreiche Unfälle – insgesamt acht Verletzte

(wS/ots) Kreis Siegen-Wittgenstein 16.01.2024 | Der Wintereinbruch sorgte gestern (15. Januar) im Kreisgebiet vielerorts für glatte Straßen. Die Polizei hatte bereits gestern Mittag eine Zwischenbilanz veröffentlicht.

Nachmittags und in den Abendstunden ging es aber mit den Unfällen weiter. Insgesamt 34 Mal wurde die Polizei gestern zur Unfallaufnahme gerufen, bei denen die winterlichen Verhältnisse mit ursächlich waren. Bei vier Unfällen blieb es nicht nur bei Sachschäden, sondern es kam zu Verletzten.

Gegen 10:30 Uhr ist es zwischen Würgendorf und Burbach zu einem Alleinunfall gekommen. Eine 45-jährige Pkw-Fahrerin kam nach rechts von der schneematschbedeckten Fahrbahn ab. Das Auto kam im Graben zum Stillstand. Die 45-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Mini musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Sachschaden dürfte bei ca. 15.000 Euro liegen.

Um 11:41 Uhr ist es in Wilnsdorf-Gernsdorf auf der Marburger Straße zu einer Kollision zwischen einem Omnibus und einem Kleinlaster gekommen. Der 42-jährige Fahrer des Busses war von Gernsdorf nach Rudersdorf unterwegs. In einer leichten Rechtskurve kam der Bus auf der schneebedeckten Fahrbahn nach links von seiner Fahrspur ab. Er geriet in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Klein-Lkw zusammen. Der Busfahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Zum Unfallzeitpunkt befand sich ein weiblicher Fahrgast im Bus, welche unverletzt blieb. Der Lkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Marburger Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge komplett gesperrt werden.

Um 11:45 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall in Netphen – Dreis-Tiefenbach. Eine 52-jährige Frau musste mit ihrem Opel Corsa an einer Ampel anhalten. Der nach-folgende 26-jährige Autofahrer konnte sein Fahrzeug auf der rutschigen Straße nicht mehr rechtszeitig abbremsen und fuhr auf den Wagen der 52-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurden alle vier Fahrzeuginsassen des Opel Corsa (drei Erwachsene, ein Kleinkind) leicht verletzt. Der Sachschaden dürfte bei mindestens 5.500 Euro liegen.

Gegen 14:20 Uhr sind drei Fahrzeuge auf der Landstraße L 718 zwischen Sassenhausen und Bad Laasphe in einen Verkehrsunfall verwickelt. Hier geriet ein 35-jähriger Mann mit seinem BMW auf schneeglatter Straße in den Gegenverkehr. Dabei touchierte er zunächst den VW Amarok eines 52-Jährigen, bevor er frontal mit dem VW Golf eines 30-Jährigen zusammenstieß. Durch die Kollision verletzten sich der 35-Jährige und der 52-Jährige leicht. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 70.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung war die L 718 komplett gesperrt.

In den nächsten Tagen soll es weiterhin winterlich bleiben. Die Polizei appelliert daher an die Verkehrsteilnehmer: „Fahren Sie vorsichtig und passen Sie Ihre Geschwindigkeit an die Straßen- und Wetterverhältnisse an.“



