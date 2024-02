(wS/tg) Netphen 04.02.2024 | Am gestrigen Nachmittag versammelten sich 39 Teilnehmer im Bürgerhaus des Ortes Grissenbach zum 1. Grissenbacher Schocktunier, das vom Dorfgemeinschafts-, Kultur- und Sportförderungsverein organisiert wurde. Spieleiter Jan Niklas Schäfer begrüßte die Anwesenden, und an insgesamt 13 Tischen wurden 48 Runden gespielt, während die Teilnehmer das ein oder andere Kaltgetränk der heimischen Erzquell Brauerei genossen.

Nach fast 7 Stunden intensiven Wettbewerbs gaben der 1. Vorsitzende Thorsten Görg und sein Stellvertreter Alexander Stein die Sieger bekannt. Thilo Büdenbender sicherte sich den 1. Preis, 30 Liter Erzquell Pils. Der 2. Preis, ein Tankgutschein, ging an Martina Winkel, während Marc Hellmig, der eigens aus Hagen angereist war, den dritten Platz belegte.

Ein herzliches Dankeschön seitens des Vorstandes wurde an die heimische Erzquell Brauerei (insbesondere Harald Diehl), die Esso Station Maiwald in Grissenbach und den Getränkefachhandel Berg aus Alchen ausgesprochen, die das Turnier großzügig unterstützt hatten. Nach einem gelungenen Start ist man zuversichtlich, dass dies nicht das letzte Schocktunier in Grissenbach gewesen sein wird.

Thorsten, Alex und Jani überreichten im Namen der Sponsoren die Gewinne.

Auf dem Bild zu sehen von rechts :1.Vorsitzender Thorsten Görg, Kassierer Jan Niklas Schäfer, 2.Vorsitzender Alexander Stein (8. von links ) und auf dem Fass sitzend der Tuniersieger Thilo Büdenbender mit einem Teil der restlichen Gewinner.

