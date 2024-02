(wS/ots) Bad Berleburg 08.02.2024 | Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen (07.02.2024, 06:30 Uhr) entwendeten unbekannte Tatverdächtige mehrere Blumentöpfe aus Messing und Kupfer im Wert von ca. 400EUR.

Die Tatorte befinden sich in der Wilhelm-Sauer-Straße und am Goetheplatz in Bad Berleburg. In beiden Fällen standen die Töpfe jeweils vor den Gebäuden.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bad Berleburg unter der Rufnummer 02751 / 909-0 entgegen.