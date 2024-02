Das große Glückslos geht an Horst Aderhold

(wS/hi) Hilchenbach 05.02.2024 | Ein kleines blaues Kärtchen brachte Horst Aderhold das Glück. Genauer gesagt: den ersten Preis bei der Aktion „Glückslose“ des Hilchenbacher Aktionsrings und damit einen Hilchenbacher Einkaufsgutschein in Höhe von 300 Euro. Der 85-jährige nahm den Gutschein jetzt freudig entgegen und wusste auch schon wie er seinen Gewinn sinnvoll nutzen und im Stadtgebiet einsetzen kann. „Wir werden weiterhin dort einkaufen, wo wir schon immer eingekauft haben. Vielleicht werden wir auch mal essen gehen“. Als zweite Gewinnerin wurde Susanne Menn gezogen. Sie gewann einen Hilchenbacher Einkaufsgutschein über 150 Euro. Über einen Präsentkorb von Fliegners Hausgemachtes mit einem Gesamtwert von 75 Euro freute sich Ursula Strohlos. Die teilnehmenden Händlerinnen und Händler des Aktionsrings spendeten zusätzliche Sachpreise und Gutscheine im Wert von insgesamt 2500 Euro an weitere Gewinnerinnen und Gewinner.

In der Vorweihnachtszeit hatten sie alle in Hilchenbacher Geschäften eingekauft, Glückslose ausgefüllt und diese in die große Lostrommel in der Touristik-Information geworfen. 8550 Lose wurden innerhalb des Aktionszeitraums von knapp vier Wochen abgegeben. Organisatorin Theresa Trüller vom Stadtmarketing der Stadt Hilchenbach zeigte sich aufgrund der hohen Teilnehmerzahl wieder sehr zufrieden und gratulierte zusammen mit Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis den Erstplatzierten bei der offiziellen Siegerehrung in der Touristik-Information.

Foto: Horst Aderhold (links) und Ursula Strohlos (2. von rechts) zählten zu den glücklichen Gewinnern

der Aktion Glückslose. Theresa Trüller (2. von links) und Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis (1. von

rechts) gratulierten.