Ein Sekt und ein Ständchen auf 100 Lebensjahre – Hilde Roth feiert besonderes Wiegenfest im Seniorenstift Elim

(wS/dia) Bad Laasphe 07.01.2024 | Ein ganz besonderer Geburtstag konnte dieser Tage im Seniorenstift Elim in Bad-Laasphe Oberndorf gefeiert werden: Bewohnerin Hilde Roth wurde am 2. Februar stolze 100 Jahre alt.

Zu diesem außergewöhnlichen Anlass hatte sich das Team des Seniorenheims jede Menge einfallen lassen, um das Geburtstagskind hochleben zu lassen. So strahlte Hilde Roth über beide Ohren, als Gäste, Mitbewohner und Angestellte ihr zu Ehren das Lied „Zum Geburtstag viel Glück“ anstimmten. Zum Reigen der Überraschungen gehörte auch ein festlich gedeckter Tisch, und eine goldene 100 aus Luftballons ließ jeden Gast wissen, welch besonderes Wiegenfest hier gefeiert wurde.

Bei einem leckeren Stück Geburtstagstorte und einem Gläschen Sekt nahm Hilde Roth zahlreiche Glückwünsche entgegen. Zu den Gratulanten gehörten auch der Bad Laaspher Bürgermeister Dirk Terlinden, der Oberndorfer Ortsvorsteher Dietmar Stiller sowie Gemeindepfarrer Oliver Lehnsdorf. Hilde Roth, die gebürtig aus Bad Laasphe stammt, wusste einige Geschichten aus einem sehr bewegten Leben zu erzählen. Eine Andacht von Oliver Lehnsdorf rundete die Geburtstagsfeier ab, an die man sich im Seniorenstift Elim sicher noch lange erinnern wird.

Zum 100. Geburtstag nahm Hilde Roth viele Glückwünsche entgegen – hier gratulieren der BadLaaspher Bürgermeister Dirk Terlinden (links) und der Oberndorfer Ortsvorsteher Dietmar Stiller

