Karten für die Fahrt des Kulturrings zum Theaterbesuch noch zu haben

(wS/bl) Bad Laasphe 06.02.2024 | Für die vom Kulturring Bad Laasphe organisierte Busfahrt nach Marburg am Samstag, dem 24. Februar 2024 gibt es noch Karten.Im Erwin-Piscator-Haus (Stadthalle) in Marburg bietet das Ensemble des Hessischen Landestheaters Marburg unter der Regie der Intendantin Eva Lange eine Aufführung des Theaterklassikers „Woyzeck“ von Georg Büchner an.

Der Bus fährt am Samstag, 24.02.2024, um 17.30 Uhr vom Wilhelmsplatz in Bad Laasphe ab, die Vorstellung in Marburg beginnt um 19.30 Uhr. (eine kurze Einführung ins Stück kann dann vorher um 19.00 Uhr besucht werden)

Anmeldeschluss für diese Fahrt ist Samstag, der 10.02.2024.

Der Preis (einschl. Busfahrt) beträgt 39,00 € (für Mitglieder des Kulturrings: 35,00 €). Kartenverkauf und verbindliche (evtl. telefonische) Voranmeldung bei der TKS im Haus des Gastes (Tel. 02752-898).