Kommende Turnshow des Turnvereins Kreuztal (TVK) am Sonntag, den 25. Februar 2024

(wS/tk) Kreuztal 07.02.2024 | Der Turnverein Kreuztal (TVK) lädt herzlich zur kommenden Turnshow am Sonntag, den 25. Februar 2024, um 16 Uhr in der Dreifach-Halle in Kreuztal ein (Einlass ab 15:30 Uhr).

In einem zweistündigen Programm werden insgesamt 150 Turnerinnen im Alter von 4 bis 50 Jahren das Publikum mit Tanz, Turn- und Akrobatik-Choreographien begeistern. Unter dem diesjährigen Motto „Und Action! Wir bringen den Film auf die Fläche“ werden bekannte Lieder aus Filmen und Musicals präsentiert.

Karten sind zu den Trainingszeiten in der Otto-Flick-Halle, während der Öffnungszeiten in der TVK-Geschäftsstelle sowie solange der Vorrat reicht an der Abendkasse erhältlich. Der Eintritt beträgt für Schüler bis 17 Jahre 7 Euro und für Erwachsene ab 18 Jahren 10 Euro.

Für das leibliche Wohl ist in der Pause mit einem großzügigen Buffet gesorgt.

Seien Sie dabei und genießen Sie eine mitreißende Show voller Energie und sportlicher Höchstleistungen beim TVK!