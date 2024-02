Küchenbrand macht Einfamilienhaus in Kreuztal unbewohnbar: Zwei Personen verletzt

(wS/red) Kreuztal, 16.02.2024 | (Erstmeldung) Am Freitagmorgen wurde die Feuerwehr zu einem Küchenbrand in der Schwarzdornweg in Kreuztal alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus zwei Fenstern. Das Feuer hatte sich auf das Dachgeschoss ausgebreitet. Obwohl Teile des Hauses bereits in voller Ausdehnung brannten, konnte die Feuerwehr verhindern, dass das Haus komplett abbrannte. Nach Angaben der Feuerwehr hatten bereits alle Bewohner das Haus verlassen, bevor die Feuerwehr eintraf. Dennoch mussten sie aufgrund von Rauchgasintoxikation von dem Rettungsdienst behandelt werden. Ein Videobericht mit weiteren Informationen folgt in Kürze.

Fotos: wirSiegen.de