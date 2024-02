Liedertafel Freudenberg präsentiert Schuberts „Winterreise“

(wS/lf) Freudenberg 03.02.2024 | Bekannt und anspruchsvoll – das ist die „Winterreise“ von Franz Schubert. Gute Gründe, warum der Männerchor der Liedertafel Freudenberg 1842 diesen Kunstliederzyklus aus der Epoche der Romantik für ein Projekt ausgewählt hat, in Zusammenarbeit mit der Sopranistin Manuela Meyer aus Niederfischbach. „Wir suchen sangeswillige Männer, die Lust haben, bei dem Projektchor mitzumachen“, sagt der Vorsitzende Sven Wachter. Bei den Proben werden nun Stücke aus dem Liederzyklus und auch übrige Literatur von Schubert einstudiert und dann in einem Abschlusskonzert im November präsentiert. Manuela Meyer wird bei dem Auftritt den solistischen Part übernehmen.

Die Aufführung der „Winterreise“ erfolgt nach einem von der Künstlerin entwickelten Konzept, wonach der Liederzyklus in Texte und Bilder eingebettet wird. „Die Winterreise bietet sich für ein Projekt an, weil es ein bekanntes Stück ist, mit schönen Melodien und schöner Musik und auch eine Herausforderung bei der Probenarbeit darstellt “, sagt die ausgebildete Opernsängerin. Die Liedertafel hofft, dass sich erfahrene Sänger angesprochen fühlen, auch jene, die vielleicht nach einer Pause wieder einsteigen möchten oder aber eine neue gesangliche Heimat suchen, weil sich ihr Chor vielleicht aufgelöst hat. Doch auch Anfänger sind natürlich willkommen,

betont Dirigent Daniel Lorsbach. Denn auch für sie stelle dieser Einstieg gleich eine abwechslungsreiche und interessante Erfahrung dar. 22 Aktive zählt die Liedertafel aktuell – „wir sind mittlerweile der älteste Chor in der Region“, sagt Lorsbach.

Das Repertoire ist vielfältig – „wir singen alles, von der Romantik bis in die Moderne.“

Geprobt wird freitags ab 20 Uhr im eigenen Sängerheim, Am Silberstern 23. Wer bei dem Projektchor mitmachen möchte, kann einfach mal vorbei schauen oder aber vorab eine Mail schreiben an svenwachter@t-online.de. Informationen über den Verein gibt es auch auf der Homepage: www.liedertafel-freudenberg.de

Manuela Meyer, Sven Wachter und Daniel Lorsbach sowie die Sänger der Liedertafel Freudenberg würden sich freuen, wenn „sangeswillige Männer“ beim Projektchor „Winterreise“ von Franz Schubert mitmachen würden.

Foto: Sven Wachter

.

