Lotta Vohs, Jolina Sening und Yehor Semenov gewinnen Bezirksmeistertitel Judofreunde starten mit sechs Wettkämpfern bei WdEM

(wS/jfs) Siegen 08.02.2024 | Weiter ging es am Wochenende im Wettkampfkalender für die Judofreunde Siegen-Lindenberg. In derAltersklasse U11, U15 und U18 wurden beim Ausrichter TuS 05 Eichengrün Kamen die Bezirkstitelkämpfe ausgetragen. In den Altersklassen U15/U18 ging es aber nicht nur um Titel und Medaillen, sondern auch um die Startplätze bei den Westdeutschen Einzelmeisterschaften. Mit insgesamt sechs Athleten können nach dem tollen Endergebnis dann die Lindenberger Judoka in Herne (U18) und Dormagen (U15) aufwarten. Am ersten Wettkampftag waren die U18 auf der Matte, und hier gab es im Vorfeld schon eine Schreckensmeldung für

die Judofreunde. Titelverteidiger Bohdan Semenov, der im letzten Jahr Bronze bei den Westmeisterschaften gewann und somit für die Deutschen Meisterschaften in Leipzig qualifiziert war, verletzte sich bei einem Vorbereitungslehrgang so stark, dass er längere Zeit ausfallen wird. In der Gewichtsklasse bis 55 kg verfehlte Nick Sening knapp, mit einer Niederlage im kleinen Finale, und somit Platz fünf, den Qualifikationsplatz. Zuvor verzeichnete er drei Siege und eine Auftaktniederlage Am Sonntag gab es dann Medaillen für die Judoka vom Siegener Lindenberg. Bis 40 kg stand die Gelbgurtträgerin Lotta Vohs in der Altersklasse U11 auf der Matte, und das richtig gut. Drei Mal musste sie antreten, und verlies jedes Mal mit einem Sieg (Außensichel) die Wettkampffläche. Maxim Heier schaffte es mit einem Sieg und einer ganz knappen

Niederlage im kleinen Finale auf Platz fünf. Stärkste Altersklasse bei den Judofreunden ist derzeit die U15, die insgesamt sechs Medaillen abräumte. Eindrucksvoll präsentierte sich Yehor Semenov (-50 kg), der unangefochten den Titel holte. Nach vier vorzeitigen Siegen, die er alle nach einem Körperwurf mit Haltegriff besiegelte, stand ihm die Goldmedaille gut zu Gesicht. Auch Jolina Sening wurde mit vier gewonnen Kämpfen Bezirksmeisterin. Aber in der Gewichtsklasse bis 36 kg standen in der Endabrechnung zwei Judofreundinnen ganz oben. Im vereinsinternen Finale setzte sich Jolina gegen Mariella Herbst durch, die bis dahin drei Siege auf ihrem Konto hatte. Mit zwei Siegen schaffte Michelle Ens den Weg ins Finale, musste sich dort aber in der Klasse bis 40 kg gegen Zhanna Avetisiam (SUA Witten) geschlagen geben. Eine schwierige Aufgabe zeichnete sich für Gero Anders (-37 kg) ab, der sich aber nach zähem Beginn in der Klasse bis 37 kg mit einem Haltegriff-Sieg Platz drei sicherte. Nach gutem Start musste Schwergewichtler Theo Hellwig erstmals im Halbfinale die Matte als Verlierer verlassen. Zuvor gab es zwei Siege, wie auch im kleinen Finale, was ihm den Bronzerang brachte. Den schaffte Jonathan Gehrke leider nicht, da er im kleinen Finale mit einem Schenkelwurf unterlegen war. Trotzdem ein respektabler fünfter Platz für ihn.

Bilder:

1. v.l. Mariella Herbst, Yehor Semenov, Michelle Ens, Theo Hellwig, Jolina Sening und Gero Anders starten bei den

Westdeutschen Meisterschaften

2. Yehor Semenov erarbeitet sich eine Haltegriff