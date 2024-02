Mitreißendes Konzertprogramm des SiegenGospelChoir

(wS/gc) Siegen 11.02.2024 | In der Ev. Auferstehungskirche in Siegen-Trupbach überzeugten am Freitagsabend die Sängerinnen und Sänger des SiegenGospelChoir mit ihren klangvollen und rhythmischen Gospelsongs.

Gleich zu Beginn des Konzertes begeisterte der Chor unter Leitung von Helmut Jost die über 100 Besucher mit „Sing“, „In the name of the father“ und „I go to the garden“.

Authentisch erklärte der Chorleiter Helmut Jost die Ursprünge des Gospels und welche Botschaften diese Songs enthalten.

Zum Abschluss des Konzertes begeisterte der Chor nochmals mit „Rejoice“ und „Til I meet you again“ und wurde mit lang anhaltendem Applaus belohnt.

Fotos: SiegenGospelChoir

