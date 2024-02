MSC Oberes Weisstal -Erster Vorsitzender Walter Wagener gibt nach 40 Jahren den Staffelstab weiter

Es war wahrlich ein denkwürdiger Abend – die Jahreshauptversammlung eines Traditionsvereins des heimischen Motocross-Clubs, der deutschlandweit einen Namen hat. Diese JHV war eine der bisher größten Versammlungen, die mir bekannt sind, so der neue Vorsitzende Carsten Böhle. Das, was vor vielen Jahrzehnten mit wenigen Mitgliedern einen Start ins Ungewisse wagte, trägt heute im Motocrosssport einen klangvollen Namen. Dieser Erfolg ist dem 1. Vorsitzenden des Vereins, Walter Wagener, zu verdanken. Seit der Gründung des Vereins vor 44 Jahren war er der Macher, Denker und Lenker. Auch wenn die Räder in seinem Sport permanent durchdrehen, blieb er immer in der Spur. Deutschlandweit sorgte er dafür, dass der Name „seines“ Vereins bei allen Motocross-Fans gewichtig war und einen hohen Stellenwert erreichte.

Das, was in den 80er-Jahren mit gerade mal 17 Personen begann, wird heute im ganz großen Stil mit über 412 Mitgliedern betrieben. Hier wird nicht einfach nur Motocross im Siegerland gefahren; der Verein ist eine richtig große Nummer in diesem Sport. Das verdankt er dem scheidenden 1. Vorsitzenden, der diesen tollen Sport über die Landesgrenzen hinausgetragen hat und dafür gesorgt hat, dass Motocross auch im Siegerland seinen festen Platz hat.

Dank seines Engagements hat der Verein es bis ganz nach oben geschafft. Heute finden auf dem Vereinsgelände Rennen statt, die in den Gründungsjahren als Utopie bezeichnet worden wären. Der Verein dient nun als Stützpunkt für Motocross und ist die Heimat der Nachwuchskader. Sogar regelmäßige Austragungen zur Deutschen Meisterschaft finden hier statt. Im kommenden Mai stehen erneut Meisterschaftsläufe an, jedoch wird Walter Wagener nicht mehr das Zepter in der Hand halten. Er hat es an seinen Nachfolger Carsten Böhle übergeben, der es in seinem Sinne weiterführen wird.

Ganz so überraschend kam das alles aber nicht, Walter Wagener hat bei seiner letzten Wahl schon erklärt, dass es seine letzte sein würde. Im Dezember hat er dann in einem offenen Brief seinen Rücktritt bekundet.

Doch wer denkt, dass Walter nun Däumchen dreht, der irrt gewaltig. Auch wenn er nicht mehr ganz vorne dabei sein wird, wird er seinen Nachfolger unterstützen, wenn sein Fachwissen gefragt ist. Carsten Böhle ist jedoch kein Neuzugang; auch er ist seit 1989 im Verein und bereits seit etlichen Jahren im Vorstand. Man übergibt hier den Staffelstab an jemanden, der genau weiß, wohin es geht.

Walter Wagener wurde für sein Wirken im Verein ausgezeichnet und gleichzeitig zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Dies war beinahe zu viel für ihn. Als er vor der versammelten Mannschaft erklärte, dass er aufhören wolle, standen Tränen in seinen Augen. Er rang nach Worten, und eine Standing Ovation der Extraklasse machte es ihm nicht leichter. Er gab etwas ab, das sein Lebensmittelpunkt war. Dennoch konnte er einen Verein übergeben, der keine Schuldenlasten hatte. Im Gegenteil, auch für die Zukunft ist er finanziell gut aufgestellt.

Das war zweifellos der emotionalste Moment dieser Jahreshauptversammlung, und in diesem Zusammenhang möchten wir auch Walter Wageners Frau Bärbel nicht unerwähnt lassen. Ohne sie wären die letzten 44 Jahre nicht zu bewältigen gewesen, denn sie unterstützte ihn, wo sie nur konnte. Sie hielt ihm, wie man so schön sagt, den Rücken frei, wühlte sich durch die Bürokratie des Vereins und unterstützte ihn nicht zuletzt bei allen Veranstaltungen.

Der neue Vorstand markiert somit einen Generationenwechsel, abgesehen von Rüdiger Keiner (Verkehrsleiter), der ebenfalls schon seit den Gründungsjahren dabei ist.

An diesem Abend wurden zudem Ehrungen vorgenommen. Drei Mitglieder erhielten Anerkennungen für ihre 25-jährige Vereinszugehörigkeit. Es sind Brigitte Schneider, Ricardo Schlabach und Andre Schnell, der an diesem Abend leider verhindert war.

Bericht Peter Trojak

Fotos Andreas Domian