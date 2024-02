Nach Hinweisen aus Netphen: Polizei identifiziert verdächtiges Pärchen

(wS/ots) Netphen 08.02.2024 | Am Mittwoch (07.02.2024) erhielt die Polizei in Kreuztal Kenntnis über verdächtige Feststellungen im Raum Netphen. Nach Angaben einer Zeugin waren Kinder in den vergangenen Tagen durch ein unbekanntes Pärchen in Hainchen sowie in einem Bus auf dem Weg nach Helgersdorf angesprochen worden. Nach raschen Ermittlungen der Polizei konnten die verdächtigen Personen identifiziert werden. Eine Streife der Wache Kreuztal nahm am Donnerstagmorgen Kontakt zu dem Pärchen auf. Der Hintergrund des Ansprechens stellte sich als harmlos dar. Die Personen wurden dennoch darauf hingewiesen, ein entsprechendes Verhalten künftig zu unterlassen.