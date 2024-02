Netzwerktreffen der Kulturvereine im Kulturellen Marktplatz Dahlbruch

(wS/hi) Hilchenbach 15.02.2024 | Großes Interesse zeigten kürzlich die Mitglieder des von der Stadt Hilchenbach organisierten Netzwerks der Kulturvereine: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer trafen sich zu einer Besichtigung des Kulturellen Marktplatzes in Dahlbruch. Rund 20 Vertreterinnen und Vertreter heimischer Chöre, Orchester und ähnlicher Initiativen nutzten die Gelegenheit, im Rahmen des Treffens hinter die Kulissen der Baustelle zu blicken.

Dabei zeigten insbesondere die kurz vor der Fertigstellung stehenden Räumlichkeiten eindrucksvoll, welche neuen Möglichkeiten der Kulturelle Marktplatz den Kulturvereinen in Zukunft bieten wird. Denn nicht nur für Proben und Sitzungen, sondern auch für kulturelle Veranstaltungen und Konzerte bietet der Ort viele Räume unterschiedlicher Größe an. Im Anschluss an die Baustellenführung tauschten sich die Anwesenden dann noch wie gewohnt über ihre Veranstaltungsplanungen sowie über mögliche gemeinsame Aktivitäten aus.

Wer Teil des kostenlosen Kulturnetzwerkes der Stadt Hilchenbach sein und an den regelmäßig angebotenen Treffen teilnehmen möchte, kann sich bei Dörthe Müller melden. Die Geschäftsführerin des Gebrüder-Busch-Kreises ist erreichbar unter der Telefonnummer 02733/53350 oder per E-Mail an d.mueller@hilchenbach.de.

Die Teilnehmenden des Netzwerktreffens der Kulturvereine haben gemeinsam den Kulturellen Marktplatz in Dahlbruch besichtigt.

