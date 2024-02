PKW-Brand auf der K4 zwischen Bürbach und Dautenbach

(wS/red) Siegen 01.02.2024 | Am Donnerstagnachmittag gegen 16:15 Uhr musste die Feuerwehr zu einem Einsatz auf der K4 zwischen Bürbach und Dautenbach ausrücken. Ein fahrendes Auto fing aufgrund eines technischen Defekts an zu qualmen. Hinterherfahrende Verkehrsteilnehmer machten auf die Situation aufmerksam, und das Fahrzeug konnte gestoppt werden. Das Feuer griff schnell um sich, der PKW brannte komplett aus. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die genaue Ursache des technischen Defekts wird derzeit untersucht. Die K4 war während der Löscharbeiten vorübergehend gesperrt, was zu Verkehrsbehinderungen führte.

Fotos: Lars Schneider / wirSiegen.de



