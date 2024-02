Premiere zum 800-jährigen Jubiläum: Erstmalige Präsentation einer einzigartigen Ölskizze von Rubens am 17./18. Februar

(wS/si) Siegen 13.02.2024 | Die Ehrenbürgerin der Stadt, Barbara Lambrecht-Schadeberg, schenkt den Bürgerinnen und Bürgern Siegens nichts Geringeres als eine eigenhändige Ölskizze des berühmtesten Sohns der Stadt, des in Siegen geborenen Peter Paul Rubens (1577–1640).

Der Öffentlichkeit wird das Werk im Rahmen der eigens dafür eingerichteten Ausstellung „Passion Rubens“ am Wochenende des 17./18. Februar im Siegerlandmuseum präsentiert; der Eintritt ist frei!

„Das ist für unser Museum ein Jahrhundertereignis und darüber hinaus für unsere Stadt eine Sensation,“ erklärt Bürgermeister Steffen Mues, und weiter: „Wir freuen uns und sind zutiefst dankbar für diesen Ausdruck tiefster Verbundenheit und Zeichen des einzigartigen, jahrzehntelangen Engagements von Frau Lambrecht-Schadeberg als Mäzenin.“

Bei der Ölskizze handelt es sich um ein „modello“. Als Entwurf für ein Gemälde oder als Vorlage für einen Stich boten „modelli“ die Möglichkeit, Auftraggeberinnen und Auftraggebern einen Eindruck von Komposition und Farbwahl zu vermitteln. Die Eigenhändigkeit von Rubens ist unbezweifelt, das Werk lässt sich darüber hinaus bis in die 1640er Jahre nach Antwerpen zurückverfolgen. Damit zählt die Ölskizze zu den äußerst seltenen gesicherten Werken des

Meisters Peter Paul Rubens selbst.

In jeder Hinsicht bildet dieses Werk eine einmalige Ergänzung der Rubenssammlung des Siegerlandmuseums. „Der Neuzugang schreibt Geschichte in diesem geschichtsträchtigen Jahr:

Keines der in der Sammlung bisher vorhandenen Werke erreicht die Unmittelbarkeit der Ölskizze, nie ist man der Handschrift des Meisters näher“, so Dr. Karin Kolb, Direktorin des Siegerlandmuseums.

Die feierliche Übergabe erfolgt am 16. Februar im Rahmen einer Veranstaltung für geladene Gäste.