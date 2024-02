(wS/si) Siegen 14.02.2024 | Am Donnerstag, 25. April 2024: Stadt Siegen lädt zum Girls‘ und Boys‘ Day ein Die Universitätsstadt Siegen beteiligt sich auch in diesem Jahr wieder am Girls‘ und Boys‘ Day: Am Donnerstag, 25. April 2024, lädt die städtische Gleichstellungstelle insgesamt 44 Mädchen und Jungen ein, in geschlechteruntypische Bereiche „hineinzuschnuppern“. Mädchen können in die Berufe „Fachinformatikerin Systemintegration“, „Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Archiv“, „Brandmeisterin“ bei der Berufsfeuerwehr Siegen, „Veranstaltungstechnikerin“ in der Siegerlandhalle oder „Vermessungstechnikerin“ Einblicke nehmen. Für Jungen stehen Angebote als „Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek“, „Gärtner, Fachrichtung Blumen- und Zierpflanzenbau“ sowie „Erzieher, Sozialarbeiter“ zur Verfügung. Informationen zu den einzelnen Tagesabläufen der verschiedenen Berufssparten sind auf der

städtischen Notfall-Homepage www.siegen-stadt.de zu finden. Zudem sind sie in den Sekretariaten der weiterführenden Schulen im Stadtgebiet Siegen ausgelegt oder können bei der Gleichstellungsstelle der Stadtverwaltung Siegen, Kornmarkt 20, 57072 Siegen (Telefon: 0271 404 3459) angefordert werden. Aufgrund des Cyber-Angriffs auf die Südwestfalen-IT können die Anmeldungen zum Girls‘ und Boys‘ Day in diesem Jahr nicht über ein Online- Formular erfolgen. Interessierte werden deshalb gebeten, sich per E-Mail bei Regina Dickel von der städtischen Gleichstellungsstelle (re.dickel@siegen-stadt.de) bis einschließlich Freitag, 19. April 2024, anzumelden. Da nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung steht, erfolgt die Belegung nach zeitlichem Eingang der Anmeldungen. Die Gleichstellungsstelle weist darauf hin, dass auch Mädchen und Jungen, die eine Privatschule oder eine weiterführende Schule in den Umlandkommunen besuchen, beim Girls‘ und Boys‘ Day der Stadtverwaltung

Siegen herzlich willkommen sind.